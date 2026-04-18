Donald Trump: Pentágono liberará archivos sobre ovnis “muy pronto”

El tema de los ovnis vuelve a encender la conversación a nivel mundial luego de que Donald Trump asegurara que el Pentágono está próximo a liberar documentos relacionados con estos fenómenos, lo que podría revelar nueva información sobre uno de los mayores misterios de la historia reciente.

Durante un discurso en un evento de la organización conservadora Turning Point, en Phoenix, Arizona, el exmandatario afirmó que el Departamento de Defensa ya prepara la desclasificación de archivos vinculados a objetos voladores no identificados, conocidos popularmente como ovnis.

Donald Trump asegurara que el Pentágono está próximo a liberar documentos extraoficiales / FREEPIK

Archivos “muy interesantes”

Trump adelantó que los documentos contienen información relevante y llamó la atención sobre el trabajo que se está realizando dentro del gobierno estadounidense para dar a conocer estos expedientes.

“Por cierto, ¿qué tal le está yendo a Pete Hegseth?, que comenzará a hacer públicos los expedientes gubernamentales relacionados con los OVNIs y otros fenómenos aéreos sin explicación”.

El Departamento de Defensa ya prepara la desclasificación de archivos vinculados a objetos voladores / FREEPIK

El exmandatario también aseguró que la publicación de estos archivos podría ocurrir en un futuro cercano, aunque no dio una fecha específica para su difusión.

“Hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir, y los primeros documentos se publicarán muy pronto. Así que pueden comprobar si ese fenómeno es cierto. Ya lo descubrirán”.

Un tema que cobra fuerza en Estados Unidos

El interés por los ovnis ha crecido en los últimos años dentro del gobierno de Estados Unidos. En 2023, autoridades federales confirmaron que se analizarían más de 500 reportes sobre objetos voladores no identificados, muchos de ellos provenientes de pilotos militares y civiles.

Trump adelantó que los documentos contienen información relevante / FREEPIK

Además, la Dirección de Inteligencia Nacional reveló que estos casos serían estudiados con mayor seriedad, marcando un cambio en la postura oficial frente a un tema que durante décadas fue considerado marginal o poco científico.

Por su parte, la NASA también se sumó a las investigaciones al analizar cerca de 800 avistamientos, denominados como “fenómenos anómalos no identificados” (FANI), una forma de abordar el fenómeno sin caer en especulación.

La publicación de estos archivos podría ocurrir en un futuro cercano / FREEPIK

¿Estamos cerca de conocer la verdad?

Las declaraciones de Trump reavivan el debate sobre la existencia de vida extraterrestre o, al menos, sobre la naturaleza de estos fenómenos que aún no tienen explicación científica clara.

Incluso figuras políticas han abordado el tema en el pasado. En febrero de 2026, el propio Trump ya había adelantado su intención de hacer públicos estos documentos, mientras que el expresidente Barack Obama llegó a declarar en una entrevista: “Son reales, pero yo no los he visto”.