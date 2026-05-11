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Contra

¿Quién ganó La Mansión VIP? El premio fue de 2 millones de pesos

La Mansión VIP se volvió tema de conversación en su primera temporada
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:20 - 11 mayo 2026
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Ya se habla que habrá segunda temporada de este reality show producido por el influencer HotSpanish

La influencer y empresaria sinaloense Sol León se convirtió en la ganadora de la primera temporada de La Mansión VIP, reality show creado por HotSpanish y transmitido a través de plataformas digitales, luego de una final que mantuvo una intensa conversación en redes sociales.


Después de varias semanas de convivencia, enfrentamientos, alianzas y votaciones del público, Sol León logró quedarse con el primer lugar del programa y llevarse un premio de 2 millones de pesos, una de las cifras que más llamó la atención entre los seguidores del reality.


La creadora de contenido, cuyo nombre completo es Marisol López León, es originaria de Culiacán, Sinaloa, y ganó popularidad en redes sociales por su contenido relacionado con estilo de vida, negocios, moda, belleza y transmisiones en vivo. Además, es propietaria de una marca enfocada en productos de belleza y ropa.

So León se convirtió en la ganadora de la primera temporada/La Mansión VIP

Una final marcada por la polémica

Desde el inicio de La Mansión VIP, el programa se convirtió en tema constante en redes sociales debido a las discusiones entre participantes, conflictos personales y momentos virales que surgieron dentro de la casa.


Uno de los episodios más comentados fue la rivalidad entre Sol León y Eli Esparza, enfrentamiento que provocó debate entre seguidores del reality y generó millones de reproducciones en distintas plataformas.


La dinámica del programa se basó en convivencia permanente, retos y eliminación mediante votaciones digitales, lo que permitió una participación constante del público durante las cuatro semanas que duró la competencia. De hecho, este es un formato prácticamente idéntico al de La Casa de los Famosos, motivo por el cual incluso se habló de una posible de Televisa, empresa dueña de los derechos exclusivos para México de este formato, contra el influencer HotSpanish.

La final de este reality show se definió por los votos del público/La Mansión VIP

Así quedaron las posiciones finales

La clasificación final del reality quedó de la siguiente manera:

  • Lugar 15: La Jessu

  • Lugar 14: Aldo Arturo

  • Lugar 13: Suavecito

  • Lugar 12: Kim Shantal

  • Lugar 11: Lonche

  • Lugar 10: Wilito

  • Lugar 9: Agustín Fernández

  • Lugar 8: Aída Victoria

  • Lugar 7: Naim Darrechi

  • Lugar 6: Carlos Alberto

  • Lugar 5: Eli Esparza

  • Lugar 4: Alfredo Adame

  • Lugar 3: Katy

  • Lugar 2: Mazaclan

  • Lugar 1: Sol León


La presencia de participantes como Alfredo Adame, influencers y creadores de contenido ayudó a mantener el interés del público y convirtió al programa en uno de los realities digitales más comentados de las últimas semanas.

A finales de año podría transmitirse la segunda temporada del programa/La Mansión VIP

El éxito que podría traer una segunda temporada

Transmitido principalmente por YouTube y redes sociales, La Mansión VIP acumuló millones de reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos virales del momento.


Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre una nueva edición, el impacto que tuvo el reality ha generado especulación sobre una posible segunda temporada, la cual en palabras de HotSpanish podría suceder en octubre o noviembre próximo.


En redes sociales, usuarios ya comenzaron a pedir nuevos participantes y otra entrega del programa, luego del éxito que tuvo esta primera edición encabezada por Sol León.

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