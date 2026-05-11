¿Quién ganó La Mansión VIP? El premio fue de 2 millones de pesos
La influencer y empresaria sinaloense Sol León se convirtió en la ganadora de la primera temporada de La Mansión VIP, reality show creado por HotSpanish y transmitido a través de plataformas digitales, luego de una final que mantuvo una intensa conversación en redes sociales.
Después de varias semanas de convivencia, enfrentamientos, alianzas y votaciones del público, Sol León logró quedarse con el primer lugar del programa y llevarse un premio de 2 millones de pesos, una de las cifras que más llamó la atención entre los seguidores del reality.
La creadora de contenido, cuyo nombre completo es Marisol López León, es originaria de Culiacán, Sinaloa, y ganó popularidad en redes sociales por su contenido relacionado con estilo de vida, negocios, moda, belleza y transmisiones en vivo. Además, es propietaria de una marca enfocada en productos de belleza y ropa.
Una final marcada por la polémica
Desde el inicio de La Mansión VIP, el programa se convirtió en tema constante en redes sociales debido a las discusiones entre participantes, conflictos personales y momentos virales que surgieron dentro de la casa.
Uno de los episodios más comentados fue la rivalidad entre Sol León y Eli Esparza, enfrentamiento que provocó debate entre seguidores del reality y generó millones de reproducciones en distintas plataformas.
La dinámica del programa se basó en convivencia permanente, retos y eliminación mediante votaciones digitales, lo que permitió una participación constante del público durante las cuatro semanas que duró la competencia. De hecho, este es un formato prácticamente idéntico al de La Casa de los Famosos, motivo por el cual incluso se habló de una posible de Televisa, empresa dueña de los derechos exclusivos para México de este formato, contra el influencer HotSpanish.
Así quedaron las posiciones finales
La clasificación final del reality quedó de la siguiente manera:
Lugar 15: La Jessu
Lugar 14: Aldo Arturo
Lugar 13: Suavecito
Lugar 12: Kim Shantal
Lugar 11: Lonche
Lugar 10: Wilito
Lugar 9: Agustín Fernández
Lugar 8: Aída Victoria
Lugar 7: Naim Darrechi
Lugar 6: Carlos Alberto
Lugar 5: Eli Esparza
Lugar 4: Alfredo Adame
Lugar 3: Katy
Lugar 2: Mazaclan
Lugar 1: Sol León
La presencia de participantes como Alfredo Adame, influencers y creadores de contenido ayudó a mantener el interés del público y convirtió al programa en uno de los realities digitales más comentados de las últimas semanas.
El éxito que podría traer una segunda temporada
Transmitido principalmente por YouTube y redes sociales, La Mansión VIP acumuló millones de reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos virales del momento.
Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre una nueva edición, el impacto que tuvo el reality ha generado especulación sobre una posible segunda temporada, la cual en palabras de HotSpanish podría suceder en octubre o noviembre próximo.
En redes sociales, usuarios ya comenzaron a pedir nuevos participantes y otra entrega del programa, luego del éxito que tuvo esta primera edición encabezada por Sol León.