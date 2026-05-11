¿Quién ganó La Mansión VIP? El premio fue de 2 millones de pesos

La influencer y empresaria sinaloense Sol León se convirtió en la ganadora de la primera temporada de La Mansión VIP, reality show creado por HotSpanish y transmitido a través de plataformas digitales, luego de una final que mantuvo una intensa conversación en redes sociales.

Después de varias semanas de convivencia, enfrentamientos, alianzas y votaciones del público, Sol León logró quedarse con el primer lugar del programa y llevarse un premio de 2 millones de pesos, una de las cifras que más llamó la atención entre los seguidores del reality.

La creadora de contenido, cuyo nombre completo es Marisol López León, es originaria de Culiacán, Sinaloa, y ganó popularidad en redes sociales por su contenido relacionado con estilo de vida, negocios, moda, belleza y transmisiones en vivo. Además, es propietaria de una marca enfocada en productos de belleza y ropa.

So León se convirtió en la ganadora de la primera temporada/La Mansión VIP

Una final marcada por la polémica

Desde el inicio de La Mansión VIP, el programa se convirtió en tema constante en redes sociales debido a las discusiones entre participantes, conflictos personales y momentos virales que surgieron dentro de la casa.

Uno de los episodios más comentados fue la rivalidad entre Sol León y Eli Esparza, enfrentamiento que provocó debate entre seguidores del reality y generó millones de reproducciones en distintas plataformas.

La dinámica del programa se basó en convivencia permanente, retos y eliminación mediante votaciones digitales, lo que permitió una participación constante del público durante las cuatro semanas que duró la competencia. De hecho, este es un formato prácticamente idéntico al de La Casa de los Famosos, motivo por el cual incluso se habló de una posible de Televisa, empresa dueña de los derechos exclusivos para México de este formato, contra el influencer HotSpanish.

La final de este reality show se definió por los votos del público/La Mansión VIP

Así quedaron las posiciones finales

La clasificación final del reality quedó de la siguiente manera: Lugar 15: La Jessu

Lugar 14: Aldo Arturo

Lugar 13: Suavecito

Lugar 12: Kim Shantal

Lugar 11: Lonche

Lugar 10: Wilito

Lugar 9: Agustín Fernández

Lugar 8: Aída Victoria

Lugar 7: Naim Darrechi

Lugar 6: Carlos Alberto

Lugar 5: Eli Esparza

Lugar 4: Alfredo Adame

Lugar 3: Katy

Lugar 2: Mazaclan

Lugar 1: Sol León

La presencia de participantes como Alfredo Adame, influencers y creadores de contenido ayudó a mantener el interés del público y convirtió al programa en uno de los realities digitales más comentados de las últimas semanas.

A finales de año podría transmitirse la segunda temporada del programa/La Mansión VIP

El éxito que podría traer una segunda temporada