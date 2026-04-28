¿Demanda de La Casa de los Famosos contra HotSpanish? Esto se sabe

El fenómeno digital “La Mansión VIP” se ha convertido en uno de los realities más comentados del momento. En su primera temporada, el proyecto encabezado por el influencer HotSpanish logró reunir a figuras polémicas como Sol León, Alfredo Adame, Aida Victoria, Naim Darrechi, Katy Cardona y Agustín Fernández, entre otros, generando conversación constante en redes sociales y cifras de audiencia que ya compiten con la televisión tradicional.

El pasado 26 de abril, durante la gala de eliminación donde la youtuber Queen Buenrostro abandonó la competencia, el programa alcanzó uno de sus picos más altos. De acuerdo con el propio creador, incluso logró superar en audiencia a Supernova Génesis, consolidándose como un negocio digital atractivo que no baja del medio millón de vistas por transmisión.

El formato de encierro y votaciones ha sido comparado con “La Casa de los Famosos” y “Big Brother”, desatando críticas./ IG

¿HotSpanish será demandado por "La Mansión VIP"?

Sin embargo, el éxito viene acompañado de controversia. A través de redes sociales, la influencer conocida como ‘La Tía Sandra’ aseguró que la productora Endemol, ahora parte de Banijay Entertainment, estaría preparando una demanda millonaria contra HotSpanish por una presunta violación de derechos de autor.

El señalamiento gira en torno a las similitudes entre el reality de YouTube y formatos como “La Casa de los Famosos” y “Big Brother”, ambos basados en el encierro de celebridades, la convivencia constante bajo cámaras, conflictos, alianzas y eliminaciones decididas por el público. Un esquema probado a nivel mundial que, según las acusaciones, habría sido replicado sin autorización.

Aunque el concepto de realities de convivencia no es nuevo, expertos señalan que la clave legal podría estar en la estructura del formato, la mecánica del juego y la monetización a través del voto del público, especialmente cuando este implica pagos por parte de los seguidores.

El modelo de negocio del reality incluye votaciones pagadas por los fans, lo que ha generado dudas sobre su transparencia./ RS

El éxito digital que podría convertirse en problema

Uno de los elementos que distingue a “La Mansión VIP” es su operación completamente en YouTube, lo que reduce costos y elimina filtros regulatorios tradicionales. Esto ha permitido una interacción directa con el público, donde los fans no solo opinan, sino que también pagan para votar y apoyar a sus participantes favoritos.

Este modelo ha resultado altamente rentable, pero también ha levantado dudas sobre la transparencia del sistema de votación, ya que no existe claridad pública sobre cómo se contabilizan los votos ni quién supervisa el proceso. La polémica creció tras declaraciones de Niurka, primera eliminada, quien dejó entrever irregularidades dentro del proyecto.

Detrás del reality está Roberto González Manso, mejor conocido como HotSpanish, originario de Jiquilpan, Michoacán, quien alcanzó popularidad por sus polémicos videos en redes sociales. Actualmente, su contenido de retos y dinámicas callejeras lo mantiene vigente, pero este nuevo proyecto representa su apuesta más ambiciosa.