Precio del dólar hoy 28 de abril: Sube a 17.43 pesos y rompe racha de estabilidad

El precio del dólar hoy martes 28 de abril de 2026 se ubica en 17.43 pesos por unidad, registrando un ligero repunte frente al peso mexicano en el arranque de la jornada.

La divisa estadounidense vuelve a mostrar movimiento después de varios días de estabilidad, aunque se mantiene dentro de un rango controlado.

El tipo de cambio continúa por debajo de los 18 pesos, pero con señales de ajuste.

El dólar se cotiza al inicio de la jornada en 17.43 pesos por unidad/Google

Comparativa: así se mueve frente al cierre del lunes

Al cierre del lunes 27 de abril, el dólar se encontraba en 17.36 pesos, mientras que este martes inicia en 17.43 pesos.

El incremento es de 7 centavos, lo que representa un ajuste moderado en el mercado cambiario.

El movimiento rompe la estabilidad reciente y refleja una ligera presión sobre el peso.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en: Compra: 17.02 pesos

Venta: 17.64 pesos

El precio de venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, lo que indica que el alza aún es contenida.

El dólar se quedó esta vez por debajo de los 18.00 pesos/Pixabay

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento estable con ligeras variaciones al alza.

El dólar se ha movido en un rango entre 17.30 y 17.60 pesos, sin episodios de alta volatilidad.

El repunte de este martes confirma un mercado que comienza a mostrar movimientos graduales.

Tipo de cambio en bancos hoy 28 de abril

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera: Banco Azteca: compra en 15.95 | venta en 18.04

BBVA: compra en 16.53 | venta en 17.67

Banorte: compra en 16.20 | venta en 17.70

Santander: compra en 16.25 | venta en 17.95

Banregio: compra en 16.20 | venta en 18.00

BanBajío: compra en 16.60 | venta en 17.90

Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90

Intercam: compra en 16.87 | venta en 17.88

Monex: compra en 16.52 | venta en 18.26

Scotiabank: compra en 16.80 | venta en 17.90

Banamex / Citibanamex: compra en 16.86 | venta en 17.78

El tipo de cambio FIX se ubica en 17.3838 pesos, como referencia oficial.

El peso ligeramente pierde terreno frente al dólar | FREEPIK

Contexto: ajustes tras días de calma