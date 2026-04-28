Precio del dólar hoy 28 de abril: Sube a 17.43 pesos y rompe racha de estabilidad
El precio del dólar hoy martes 28 de abril de 2026 se ubica en 17.43 pesos por unidad, registrando un ligero repunte frente al peso mexicano en el arranque de la jornada.
La divisa estadounidense vuelve a mostrar movimiento después de varios días de estabilidad, aunque se mantiene dentro de un rango controlado.
El tipo de cambio continúa por debajo de los 18 pesos, pero con señales de ajuste.
Comparativa: así se mueve frente al cierre del lunes
Al cierre del lunes 27 de abril, el dólar se encontraba en 17.36 pesos, mientras que este martes inicia en 17.43 pesos.
El incremento es de 7 centavos, lo que representa un ajuste moderado en el mercado cambiario.
El movimiento rompe la estabilidad reciente y refleja una ligera presión sobre el peso.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en:
Compra: 17.02 pesos
Venta: 17.64 pesos
El precio de venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, lo que indica que el alza aún es contenida.
Así se ha comportado el dólar en la última semana
Durante la última semana, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento estable con ligeras variaciones al alza.
El dólar se ha movido en un rango entre 17.30 y 17.60 pesos, sin episodios de alta volatilidad.
El repunte de este martes confirma un mercado que comienza a mostrar movimientos graduales.
Tipo de cambio en bancos hoy 28 de abril
En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera:
Banco Azteca: compra en 15.95 | venta en 18.04
BBVA: compra en 16.53 | venta en 17.67
Banorte: compra en 16.20 | venta en 17.70
Santander: compra en 16.25 | venta en 17.95
Banregio: compra en 16.20 | venta en 18.00
BanBajío: compra en 16.60 | venta en 17.90
Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90
Intercam: compra en 16.87 | venta en 17.88
Monex: compra en 16.52 | venta en 18.26
Scotiabank: compra en 16.80 | venta en 17.90
Banamex / Citibanamex: compra en 16.86 | venta en 17.78
El tipo de cambio FIX se ubica en 17.3838 pesos, como referencia oficial.
Contexto: ajustes tras días de calma
El mercado cambiario muestra un ligero ajuste tras varios días de estabilidad.
El peso mexicano pierde una pequeña parte del terreno ganado, aunque sin que esto represente un cambio brusco en la tendencia. El entorno internacional sigue influyendo en estos movimientos.
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