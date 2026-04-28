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Video: así fue la captura de “El Jardinero”; Marina revela operativo contra presunto sucesor de “El Mencho”

El video del operativo muestra el despliegue de helicópteros y fuerzas especiales en Nayarit./ FGR
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:42 - 27 abril 2026
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Autoridades difundieron imágenes del operativo en Nayarit donde fue detenido Audias Flores Silva, tras 19 meses de seguimiento

La detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, sigue generando impacto tras la difusión del video oficial del operativo en Nayarit. Luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmara la captura, autoridades federales compartieron imágenes que muestran cómo se llevó a cabo la acción.

El sujeto es identificado como un jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y había sido señalado en reportes de inteligencia como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Su arresto es considerado un golpe relevante a la estructura del grupo criminal.

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, fue capturado tras meses de labores de inteligencia./ FGR

¿Cómo fue el operativo para capturar a “El Jardinero”?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la operación fue resultado de 19 meses de trabajos de inteligencia, que incluyeron intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

El despliegue se realizó en la comunidad de El Mirador, donde Flores Silva se encontraba resguardado en una cabaña con un fuerte dispositivo de seguridad. Las autoridades señalaron que contaba con al menos 30 camionetas y 60 hombres armados, lo que obligó a un operativo de gran escala.

Las imágenes difundidas muestran la participación de helicópteros y personal en tierra que logró ubicar al objetivo mientras intentaba ocultarse en una zona de vegetación. La vigilancia aérea fue clave para seguir sus movimientos y concretar la captura.

La Marina encabezó la operación que terminó con la detención del presunto operador del CJNG./ FGR

Operación sin disparos y con apoyo aéreo

El operativo fue encabezado por Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de diversas unidades. En total, se utilizaron cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos para transporte de tropas, así como aeronaves de ala fija y más de 500 elementos entre fuerzas de acción directa y personal de apoyo.

A pesar del número de hombres armados en la zona, las autoridades informaron que la detención se realizó sin enfrentamientos. “La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales”, detalló la SSPC.

Tras su captura, se confirmó que Flores Silva cuenta con órdenes de aprehensión en México y es requerido por Estados Unidos, donde existe una solicitud de extradición en su contra por delitos relacionados con el narcotráfico.

El ahora detenido también era buscado por la DEA, que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su localización. Además, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificaba como un operador clave en la producción y tráfico de drogas.

El objetivo intentó ocultarse en la zona, pero fue ubicado gracias a vigilancia aérea./ FGR
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