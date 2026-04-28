Trump y Melania exigen despido de Jimmy Kimmel tras polémico comentario
La confrontación entre Donald Trump y el comediante Jimmy Kimmel sumó un nuevo episodio tras un comentario emitido en televisión que desató críticas desde la Casa Blanca. El señalamiento ocurrió durante la emisión del 24 de abril del programa “Jimmy Kimmel Live”, donde el conductor realizó una broma sobre Melania Trump.
El comentario generó reacciones inmediatas, ya que fue considerado ofensivo por el entorno del mandatario. En el sketch, Kimmel dijo: “Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda embarazada”, lo que detonó la polémica.
¿Qué dijo Jimmy Kimmel que provocó la reacción de los Trump?
Tras la emisión del programa, la primera dama respondió públicamente con un mensaje en el que criticó el contenido del monólogo y cuestionó el papel de la cadena televisiva.
“La violenta retórica de odio de Kimmel intenta dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia, sus palabras son corrosivas y profundizan el malestar político en Estados Unidos.
“La gente como Kimmel no debería tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada tarde para sembrar odio. Como cobarde que es, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena lo seguirá protegiendo”, escribió.
"Jimmy Kimmel":— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 27, 2026
Porque Trump pidió a Disney y ABC despedirlo tras su sketch de la Cena de Representantes de la Casa Blanca https://t.co/CPEDpw2Ze0 pic.twitter.com/PQieW84BL6
La postura de Melania Trump se sumó a la discusión pública sobre los límites del humor político y el papel de los medios en el clima social del país.
Trump acusa a Kimmel y pide su salida de televisión
Horas después, Donald Trump respaldó las críticas y elevó el tono contra el presentador. En sus declaraciones, señaló que el contenido del programa no solo era inapropiado, sino que podría influir en situaciones de riesgo.
“Jimmy Kimmel, que no es divertido de ninguna manera como lo demuestran sus bajos ratings, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante. Mostró una video falso de la primera dama, Melania, y nuestro hijo, Barron, como si estuvieran sentados en su estudio, escuchándolo, algo que no pasó y jamás pasará.
“Un día después, un lunático trató de entrar al salón donde se estaba realizando la cena de los corresponsales extranjeros, armado con pistolas, una escopeta y cuchillos. Él estaba allí por una siniestra razón”, señaló.
El presidente también pidió acciones concretas contra el comediante. “Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, escribió, haciendo referencia a la empresa que controla la cadena donde se transmite el programa.