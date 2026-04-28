Trump y Melania exigen despido de Jimmy Kimmel tras polémico comentario

“La violenta retórica de odio de Kimmel intenta dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia, sus palabras son corrosivas y profundizan el malestar político en Estados Unidos.

“La gente como Kimmel no debería tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada tarde para sembrar odio. Como cobarde que es, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena lo seguirá protegiendo”, escribió.