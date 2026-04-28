Estadio 3 de Marzo se convierte en Coliseo GNP Seguros: Así será el nuevo recinto
El Estadio 3 de Marzo, casa en su momento del equipo de futbol de Primera División Tecos de la UAG y mundialista en 1986, desaparecerá para convertirse en un nuevo recinto de espectáculos que llevará por nombre Coliseo GNP Seguros, el cual abrirá sus puertas a partir del próximo mes de agosto.
Con más de 55 años de historia, el inmueble inicia una nueva etapa tras una renovación integral que busca posicionarlo como un espacio clave para el entretenimiento en vivo en Jalisco, manteniendo su legado deportivo y cultural.
Renovación con inversión histórica
La transformación del recinto es resultado de una alianza entre OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara, con el objetivo de modernizar la infraestructura y adaptarla a las exigencias de espectáculos nacionales e internacionales.
El proyecto contempla una inversión significativa que permitirá al nuevo Coliseo GNP Seguros competir con los principales recintos del país.
Capacidad y experiencia para el público
El nuevo espacio tendrá una capacidad de hasta 30 mil asistentes, dependiendo del tipo de evento, y estará enfocado en mejorar la experiencia del público.
Entre los cambios destacan:
Rediseño de accesos y estacionamientos
Creación de un lobby de ingreso con zonas comerciales
Áreas de alimentos, bares y espacios de convivencia
Mejora en la visibilidad y comodidad en gradas
Además, se incorporaron medidas de accesibilidad para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.
Tecnología y producción de nivel internacional
El recinto fue adaptado para albergar producciones de gran escala, con una reconfiguración del escenario que optimiza el espacio en cancha y gradas.
También contará con:
Áreas de backstage y camerinos
Oficinas de producción
Sistema de pantallas digitales y anillo LED
Estas características buscan elevar la calidad de los eventos y facilitar la operación de artistas y equipos técnicos.
Inauguración con conciertos
Para la apertura del Coliseo GNP Seguros se tienen programadas presentaciones de artistas como Alejandro Sanz y Yuridia, además de un evento conjunto con Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó.
El recinto ha sido históricamente escenario de conciertos de figuras como Luis Miguel, Shakira, Lady Gaga, The Killers y Peso Pluma, consolidando su relevancia en el circuito musical.
Impacto económico y cultural
La renovación del estadio busca generar una derrama económica en la región, beneficiando sectores como turismo, transporte, hospedaje y servicios.
Asimismo, se prevé la creación de empleos directos e indirectos derivados de la operación del recinto y la realización de eventos.