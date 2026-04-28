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Estadio 3 de Marzo se convierte en Coliseo GNP Seguros: Así será el nuevo recinto

Así lucirá el nuevo Coliseo GNP Seguros, antes Estadio 3 de Marzo/Ocesa
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:31 - 28 abril 2026
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La que fuera casa del equipo Tecos, se transforma en un recinto moderno para recibir cualquier tipo de espectáculo

El Estadio 3 de Marzo, casa en su momento del equipo de futbol de Primera División Tecos de la UAG y mundialista en 1986, desaparecerá para convertirse en un nuevo recinto de espectáculos que llevará por nombre Coliseo GNP Seguros, el cual abrirá sus puertas a partir del próximo mes de agosto.


Con más de 55 años de historia, el inmueble inicia una nueva etapa tras una renovación integral que busca posicionarlo como un espacio clave para el entretenimiento en vivo en Jalisco, manteniendo su legado deportivo y cultural.

El Estadio 3 de Marzo fue mundialista en 1986 y casa de los Tecos/Mexsport

Renovación con inversión histórica

La transformación del recinto es resultado de una alianza entre OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara, con el objetivo de modernizar la infraestructura y adaptarla a las exigencias de espectáculos nacionales e internacionales.


El proyecto contempla una inversión significativa que permitirá al nuevo Coliseo GNP Seguros competir con los principales recintos del país.

Capacidad y experiencia para el público

El nuevo espacio tendrá una capacidad de hasta 30 mil asistentes, dependiendo del tipo de evento, y estará enfocado en mejorar la experiencia del público.


Entre los cambios destacan:

  • Rediseño de accesos y estacionamientos

  • Creación de un lobby de ingreso con zonas comerciales

  • Áreas de alimentos, bares y espacios de convivencia

  • Mejora en la visibilidad y comodidad en gradas


Además, se incorporaron medidas de accesibilidad para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Tecnología y producción de nivel internacional

El recinto fue adaptado para albergar producciones de gran escala, con una reconfiguración del escenario que optimiza el espacio en cancha y gradas.


También contará con:

  • Áreas de backstage y camerinos

  • Oficinas de producción

  • Sistema de pantallas digitales y anillo LED


Estas características buscan elevar la calidad de los eventos y facilitar la operación de artistas y equipos técnicos.

El estadio ubicado en Zapopan está en plena remodelación/Ocesa

Inauguración con conciertos

Para la apertura del Coliseo GNP Seguros se tienen programadas presentaciones de artistas como Alejandro Sanz y Yuridia, además de un evento conjunto con Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó.


El recinto ha sido históricamente escenario de conciertos de figuras como Luis Miguel, Shakira, Lady Gaga, The Killers y Peso Pluma, consolidando su relevancia en el circuito musical.

Se anunció que para agosto próximo será inaugurado el nuevo Coliseo GNP Seguros/Ocesa

Impacto económico y cultural

La renovación del estadio busca generar una derrama económica en la región, beneficiando sectores como turismo, transporte, hospedaje y servicios.


Asimismo, se prevé la creación de empleos directos e indirectos derivados de la operación del recinto y la realización de eventos.

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