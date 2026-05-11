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Asesinan a joven boxeador en Sonora por negarse a unirse al crimen organizado

Sergio era un joven boxeador y estudiante de preparatoria/X: @elalbertomedina
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:25 - 11 mayo 2026
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Sergio Daniel Gaxiola, de 16 años, fue atacado con armas de fuego mientras regresaba de entrenar

Otro caso relacionado con la inseguridad ha generado indignación en la sociedad, luego de conocerse la historia de Sergio Daniel Gaxiola, un joven de apenas 16 años, boxeador amateur y estudiante del CETIS 69 de Ciudad Obregón, Sonora, quien fue asesinado presuntamente por negarse a integrarse al crimen organizado.

Lo atacaron cuando regresaba de entrenar

De acuerdo con el testimonio de su familia y las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el pasado 5 de mayo Sergio regresaba de entrenar y, cuando estaba cerca de llegar a su casa, en la colonia Los Ángeles, fue atacado a balazos por jóvenes que huyeron en motocicletas.


El adolescente fue trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida. En la escena del crimen se localizaron al menos 18 casquillos de bala.

La familia de Sergio Daniel pide justicia luego de su asesinato/X: @elalbertomedina

Había recibido amenazas

Según reveló su madre tras revisar mensajes en el celular del joven, Sergio había sido amenazado para integrarse a una banda criminal.


Además, previamente sufrió agresiones físicas, de las cuales fue testigo su hermano de apenas 7 años.

Hay dos detenidos

Por este caso, dos jóvenes de 17 años fueron detenidos.


Las autoridades informaron que, el pasado 6 de mayo, ambos fueron asegurados en un hecho distinto, en el que les encontraron:

  • Tres armas de fuego

  • Cargadores

  • Cartuchos calibre .40

  • Dosis de droga


Posteriormente, las investigaciones determinaron que las armas coincidían con las utilizadas en el ataque contra el joven boxeador.

Su madre pidió justicia a Claudia Sheinbaum

El pasado fin de semana, en vísperas del Día de las Madres, Mar Stephanie, mamá de Sergio, acudió al municipio de San Ignacio Río Muerto para intentar hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira de trabajo.


La mujer logró acercarse y pedir justicia por el asesinato de su hijo.


Me va a atender, me dijo que me va a atender”, declaró ante medios de comunicación.

“Mi hijo fue bueno, de corazón puro”

La madre del joven también compartió un mensaje que ha conmovido en redes sociales:

Mi hijo fue bueno, de corazón puro… Le arrebataron la vida. No pido venganza, Dios sabe, solo pido justicia porque luego van a matar a alguien más; el día de mañana no voy a estar aquí, pero me quiero ir en paz y decir que luché por él hasta el último momento”.
Amigos, familiares y compañeros del joven le rindieron un emotivo homenaje/X: @elalbertomedina

El homenaje que recibió Sergio

Sergio Daniel Gaxiola tenía programada una pelea amateur para el pasado 10 de mayo.


Como homenaje, los organizadores del evento entregaron a su familia el cinturón por el que iba a competir, mismo que su madre mostró durante su intento por hablar con la presidenta.

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