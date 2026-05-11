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Futbol

Argentina revela prelista para el Mundial 2026; campeón del mundo en 2022 es borrado

Escudo de la AFA | AFA
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:32 - 11 mayo 2026
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La Albiceleste entregó a FIFA la prelista de 55 jugadores para el Mundial; Paulo Dybala el gran ausente en la convocatoria

Los elegidos para defender el título. La mañana de este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha hecho oficial la prelista de convocados de Argentina para la Copa del Mundo 2026, misma que incluye una gran sorpresa dejando fuera de una importante figura albiceleste como lo es Paulo Dybala.

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo | AP

En un breve comunicado, la AFA compartió la la prelista de 55 futbolistas que fueron elegidos por Lionel Scaloni para el Mundial que está a exactamente un mes de arrancar.

Jugador

Club

Emiliano Martínez

Aston Villa

Gerónimo Rulli

Olympique de Marsella

Juan Musso

Atlético de Madrid

Walter Benítez

Crystal Palace FC

Facundo Cambeses

Racing Club

Santiago Beltrán

River Plate

Agustín Giay

Palmeiras

Gonzalo Montiel

River Plate

Nahuel Molina

Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo

Hamburgo SV

Kevin Mac Allister

Union Saint-Gilloise

Lucas Martínez Quarta

River Plate

Marcos Senesi

Bournemouth

Lisandro Martínez

Manchester United

Nicolás Otamendi

SL Benfica

Germán Pezzella

River Plate

Leonardo Balerdi

Olympique de Marsella

Cristian Romero

Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo

Boca Juniors

Zaid Romero

Getafe CF

Facundo Medina

Olympique de Marsella

Marcos Acuña

River Plate

Nicolás Tagliafico

Olympique de Lyon

Gabriel Rojas

Racing Club

Máximo Perrone

Calcio Como 1907

Leandro Paredes

Boca Juniors

Guido Rodríguez

Valencia CF

Aníbal Moreno

River Plate

Milton Delgado

Boca Juniors

Alan Varela

FC Porto

Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul

Inter de Miami

Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen

Enzo Fernández

Chelsea

Alexis Mac Allister

Liverpool

Giovani Lo Celso

Real Betis Balompié

Nicolás Domínguez

Nottingham Forest

Emiliano Buendía

Aston Villa

Valentín Barco

Racing Club de Estrasburgo

Lionel Messi

Inter de Miami

Nicolás Paz

Calcio Como 1907

Franco Mastantuono

Real Madrid

Thiago Almada

Atlético de Madrid

Tomás Aranda

Boca Juniors

Nicolás González

Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho

Chelsea

Giuliano Simeone

Atlético de Madrid

Matías Soulé

AS Roma

Claudio Echeverri

Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni

SL Benfica

Santiago Castro

Bologna FC

Lautaro Martínez

Internazionale de Milán

José Manuel López

Palmeiras

Julián Álvarez

Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino

Parma Calcio

Argentina en eliminatorias mundialistas | X: @Argentina

LISTA FINAL SE REVELARÁ PRONTO

Según el reglamento de la FIFA, el cuerpo técnico tiene hasta el 30 de mayo para realizar el corte final, por lo que el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni tendrá que reducir la convocatoria a tan solo 26 jugadores.

Es importante señalar que cualquier reemplazo por lesión de último momento deberá surgir obligatoriamente de estos 55 nombres; por lo que quien no figure en este documento, ha perdido oficialmente toda posibilidad de participar en el torneo.

PAULO DYBALA FUERA DEL MUNDIAL

La gran sorpresa —y confirmación dolorosa para muchos— es la ausencia de Paulo Dybala, jugador de la Roma. Al no formar parte de los 55 reservados, "La Joya" se queda sin chances de viajar a la Copa del Mundo.

Este desenlace marca el final de un ciclo que tuvo su punto más alto en Qatar 2022. La relación de Dybala con la Selección parece haber encontrado un punto de quiebre hace año y medio durante su última convocatoria que data de septiembre de 2024.

En aquella ocasión, ante la ausencia de Messi, Dybala asumió la responsabilidad de portar la emblemática camiseta número 10 e incluso convirtió un gol en el duelo de Eliminatorias de CONMEBOL, dejando una imagen positiva que, sin embargo, no fue suficiente para sostener su lugar en la consideración de Scaloni para este nuevo proceso mundialista.

Paulo Dyabal con Argentina | MEXSPORT
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