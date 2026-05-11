Argentina revela prelista para el Mundial 2026; campeón del mundo en 2022 es borrado

Los elegidos para defender el título. La mañana de este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha hecho oficial la prelista de convocados de Argentina para la Copa del Mundo 2026, misma que incluye una gran sorpresa dejando fuera de una importante figura albiceleste como lo es Paulo Dybala.

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo | AP

En un breve comunicado, la AFA compartió la la prelista de 55 futbolistas que fueron elegidos por Lionel Scaloni para el Mundial que está a exactamente un mes de arrancar.

Jugador Club Emiliano Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marsella Juan Musso Atlético de Madrid Walter Benítez Crystal Palace FC Facundo Cambeses Racing Club Santiago Beltrán River Plate Agustín Giay Palmeiras Gonzalo Montiel River Plate Nahuel Molina Atlético de Madrid Nicolás Capaldo Hamburgo SV Kevin Mac Allister Union Saint-Gilloise Lucas Martínez Quarta River Plate Marcos Senesi Bournemouth Lisandro Martínez Manchester United Nicolás Otamendi SL Benfica Germán Pezzella River Plate Leonardo Balerdi Olympique de Marsella Cristian Romero Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo Boca Juniors Zaid Romero Getafe CF Facundo Medina Olympique de Marsella Marcos Acuña River Plate Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon Gabriel Rojas Racing Club Máximo Perrone Calcio Como 1907 Leandro Paredes Boca Juniors Guido Rodríguez Valencia CF Aníbal Moreno River Plate Milton Delgado Boca Juniors Alan Varela FC Porto Ezequiel Fernández Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul Inter de Miami Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Enzo Fernández Chelsea Alexis Mac Allister Liverpool Giovani Lo Celso Real Betis Balompié Nicolás Domínguez Nottingham Forest Emiliano Buendía Aston Villa Valentín Barco Racing Club de Estrasburgo Lionel Messi Inter de Miami Nicolás Paz Calcio Como 1907 Franco Mastantuono Real Madrid Thiago Almada Atlético de Madrid Tomás Aranda Boca Juniors Nicolás González Atlético de Madrid Alejandro Garnacho Chelsea Giuliano Simeone Atlético de Madrid Matías Soulé AS Roma Claudio Echeverri Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni SL Benfica Santiago Castro Bologna FC Lautaro Martínez Internazionale de Milán José Manuel López Palmeiras Julián Álvarez Atlético de Madrid Mateo Pellegrino Parma Calcio

Argentina en eliminatorias mundialistas | X: @Argentina

LISTA FINAL SE REVELARÁ PRONTO

Según el reglamento de la FIFA, el cuerpo técnico tiene hasta el 30 de mayo para realizar el corte final, por lo que el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni tendrá que reducir la convocatoria a tan solo 26 jugadores.

Es importante señalar que cualquier reemplazo por lesión de último momento deberá surgir obligatoriamente de estos 55 nombres; por lo que quien no figure en este documento, ha perdido oficialmente toda posibilidad de participar en el torneo.

PAULO DYBALA FUERA DEL MUNDIAL

La gran sorpresa —y confirmación dolorosa para muchos— es la ausencia de Paulo Dybala, jugador de la Roma. Al no formar parte de los 55 reservados, "La Joya" se queda sin chances de viajar a la Copa del Mundo.

Este desenlace marca el final de un ciclo que tuvo su punto más alto en Qatar 2022. La relación de Dybala con la Selección parece haber encontrado un punto de quiebre hace año y medio durante su última convocatoria que data de septiembre de 2024.

En aquella ocasión, ante la ausencia de Messi, Dybala asumió la responsabilidad de portar la emblemática camiseta número 10 e incluso convirtió un gol en el duelo de Eliminatorias de CONMEBOL, dejando una imagen positiva que, sin embargo, no fue suficiente para sostener su lugar en la consideración de Scaloni para este nuevo proceso mundialista.