Argentina revela prelista para el Mundial 2026; campeón del mundo en 2022 es borrado
Los elegidos para defender el título. La mañana de este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha hecho oficial la prelista de convocados de Argentina para la Copa del Mundo 2026, misma que incluye una gran sorpresa dejando fuera de una importante figura albiceleste como lo es Paulo Dybala.
En un breve comunicado, la AFA compartió la la prelista de 55 futbolistas que fueron elegidos por Lionel Scaloni para el Mundial que está a exactamente un mes de arrancar.
Jugador
Club
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marsella
Juan Musso
Atlético de Madrid
Walter Benítez
Crystal Palace FC
Facundo Cambeses
Racing Club
Santiago Beltrán
River Plate
Agustín Giay
Palmeiras
Gonzalo Montiel
River Plate
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Capaldo
Hamburgo SV
Kevin Mac Allister
Union Saint-Gilloise
Lucas Martínez Quarta
River Plate
Marcos Senesi
Bournemouth
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Germán Pezzella
River Plate
Leonardo Balerdi
Olympique de Marsella
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lautaro Di Lollo
Boca Juniors
Zaid Romero
Getafe CF
Facundo Medina
Olympique de Marsella
Marcos Acuña
River Plate
Nicolás Tagliafico
Olympique de Lyon
Gabriel Rojas
Racing Club
Máximo Perrone
Calcio Como 1907
Leandro Paredes
Boca Juniors
Guido Rodríguez
Valencia CF
Aníbal Moreno
River Plate
Milton Delgado
Boca Juniors
Alan Varela
FC Porto
Ezequiel Fernández
Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul
Inter de Miami
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Enzo Fernández
Chelsea
Alexis Mac Allister
Liverpool
Giovani Lo Celso
Real Betis Balompié
Nicolás Domínguez
Nottingham Forest
Emiliano Buendía
Aston Villa
Valentín Barco
Racing Club de Estrasburgo
Lionel Messi
Inter de Miami
Nicolás Paz
Calcio Como 1907
Franco Mastantuono
Real Madrid
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Tomás Aranda
Boca Juniors
Nicolás González
Atlético de Madrid
Alejandro Garnacho
Chelsea
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
Matías Soulé
AS Roma
Claudio Echeverri
Girona Fútbol Club
Gianluca Prestianni
SL Benfica
Santiago Castro
Bologna FC
Lautaro Martínez
Internazionale de Milán
José Manuel López
Palmeiras
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Mateo Pellegrino
Parma Calcio
LISTA FINAL SE REVELARÁ PRONTO
Según el reglamento de la FIFA, el cuerpo técnico tiene hasta el 30 de mayo para realizar el corte final, por lo que el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni tendrá que reducir la convocatoria a tan solo 26 jugadores.
Es importante señalar que cualquier reemplazo por lesión de último momento deberá surgir obligatoriamente de estos 55 nombres; por lo que quien no figure en este documento, ha perdido oficialmente toda posibilidad de participar en el torneo.
PAULO DYBALA FUERA DEL MUNDIAL
La gran sorpresa —y confirmación dolorosa para muchos— es la ausencia de Paulo Dybala, jugador de la Roma. Al no formar parte de los 55 reservados, "La Joya" se queda sin chances de viajar a la Copa del Mundo.
Este desenlace marca el final de un ciclo que tuvo su punto más alto en Qatar 2022. La relación de Dybala con la Selección parece haber encontrado un punto de quiebre hace año y medio durante su última convocatoria que data de septiembre de 2024.
En aquella ocasión, ante la ausencia de Messi, Dybala asumió la responsabilidad de portar la emblemática camiseta número 10 e incluso convirtió un gol en el duelo de Eliminatorias de CONMEBOL, dejando una imagen positiva que, sin embargo, no fue suficiente para sostener su lugar en la consideración de Scaloni para este nuevo proceso mundialista.