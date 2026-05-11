¿Cuándo fue la última vez que Chivas disputó Liguilla, como local, en el Estadio Jalisco y cómo le fue?

Después de 16 años, las Chivas volverán a disputar una fase final del futbol mexicano en el Estadio Jalisco. El histórico inmueble de la Calzada Independencia volverá a recibir una serie de Liguilla del Guadalajara debido a las remodelaciones que actualmente se realizan en el Estadio AKRON rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El regreso del Rebaño al Jalisco llega acompañado de historia, nostalgia y antecedentes que marcaron distintas generaciones rojiblancas. El escenario donde Chivas construyó buena parte de su grandeza volverá a ser sede de un partido definitivo en busca del título.

Chivas vs Tigres | MEXSPORT

¿A qué equipo enfrentó?

La última vez que el Guadalajara disputó una semifinal en el Estadio Jalisco fue durante el Apertura 2007. En aquella serie frente al Atlante, el conjunto rojiblanco logró imponerse 1-0 en el encuentro de ida; sin embargo, en la vuelta los Potros devolvieron el marcador y terminaron avanzando gracias a su mejor posición en la tabla general.

Chivas ante el Atlante en 2007 l MEXSPORT

Años después, el Jalisco volvió a ser escenario de una Liguilla rojiblanca en el Bicentenario 2010, torneo en el que Chivas enfrentó a Monarcas Morelia en medio de un contexto complicado por las convocatorias a la Selección Mexicana.

En aquel entonces, Javier Aguirre citó a Luis Ernesto Michel, Jonny Magallón, Francisco Javier Rodríguez, Alberto Medina y Javier Hernández, situación que debilitó considerablemente al plantel tapatío para encarar la fase final.

El desenlace terminó siendo doloroso para el Guadalajara. Primero cayó 4-2 en el Estadio Morelos y posteriormente volvió a perder 1-0 en el Estadio Jalisco, consumando una eliminación con marcador global de 5-2.

Chivas vs Pumas, en el Estadio Akron | IMAGO7

¿Pesará la ausencia del Akron?

Ahora, el panorama luce distinto para el conjunto dirigido por Gabriel Milito. Chivas llegará a esta nueva etapa en uno de sus mejores momentos como local, luego de construir una racha de 14 partidos consecutivos sin perder en casa, producto de 11 victorias y tres empates.

La última derrota del Guadalajara jugando como local ocurrió el 20 de septiembre de 2025, cuando Toluca se impuso 3-0. Desde entonces, el equipo rojiblanco logró convertir su localía en una de sus principales fortalezas tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

El gran desafío para Chivas será trasladar esa fortaleza del Estadio AKRON al Jalisco justo en el momento más importante del torneo, buscando que el cambio de sede no afecte la conexión que el equipo ha construido con su afición durante los últimos meses.

Sobre esa situación, Gabriel Milito dejó claro que el respaldo de la afición seguirá siendo fundamental sin importar el estadio donde juegue el equipo.