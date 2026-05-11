¿Llega a Chivas? Stephano Carrillo, la joya que la Liga MX quiere repatriar

El atacante del Feyenoord de los países Bajos, Stephano Carrillo, podría ser 'repatriado' la siguiente temporada a la Liga MX, de acuerdo a fuentes que están cerca del futbolista mexicano.

¿Stephano Carrillo deja al Feyenoord?

​La posible continuidad o no del futbolista no tiene nada que ver con la salida de Dennis te Kloese, quien llegará como directivo de Rayados, pero es un hecho que podría influir, ya que el dirigente fue uno de los principales actores para que Stephano llegara a Países Bajos.

Stephano Carrillo entró de cambio | CRÉDITO X:Feyenoord

​Gente cercana al jugador aseguró a Récord que Stephano, en principio, deberá presentarse con el Feyenoord; sin embargo, también confesó que hay interés de varios equipos mexicanos.

¿Stephano Carrillo a las Chivas?

​Se le preguntó si uno de estos clubes eran las Chivas, a quien seguramente se le irá Armando González, pero la respuesta fue contundente: "No, Chivas no se ha comunicado con Stephano", reveló nuestro informante, quien tampoco descarta que se quede en Europa, donde gradualmente se ha sentido más cómodo.

Es probable, incluso, que Stephano pueda regresar a México con algún equipo del norte: los propios Rayados o los Tigres, que acostumbran repatriar jugadores que se desarrollan en Europa a punta de billetazos. Con Dennis en Monterrey, no descartan esa opción.

Stephano Carrillo | CRÉDITO:IMAGO7

​Carrillo sumó cuatro goles con su equipo: contra el Den Bosch (su primer gol oficial en Europa), frente al Vitesse, ante el FC Emmen (gol de la victoria) y en el empate frente al SC Cambuur, donde anotó apenas tres minutos después de entrar de cambio para rescatar la igualada.

Stephano Carrillo en Santos Laguna | IMAGO7