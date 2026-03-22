Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro ya se prepara para encarar uno de los retos más exigentes del calendario: la Vuelta al País Vasco 2026, una carrera que pondrá a prueba su gran momento.

El ‘Torito’ llega encendido y como uno de los nombres a seguir dentro del pelotón internacional, en una competencia donde cada etapa puede marcar diferencias importantes.

Isaac del Toro tras ganar la Tirreno-Adriático 2026 I X:@TeamEmiratesUAE

Así será el recorrido: seis etapas que no dan respiro

La Vuelta al País Vasco se disputará del 6 al 11 de abril de 2026 y contará con seis etapas, cada una con un perfil distinto, pero con una constante: la exigencia.

Etapa 1 (Bilbao – Bilbao | 13.9 km | Contrarreloj): Arranque explosivo con una crono individual donde los especialistas buscarán vestirse de líder, mientras que los escaladores, como Del Toro, intentarán no ceder tiempo.

Etapa 2 (Pamplona – Cuevas de Mendukilo | 164 km): Jornada de desgaste con más de 3,300 metros de desnivel. No es definitiva, pero puede empezar a mover la carrera con ataques estratégicos.

Isaac del Toro, gran revelación del ciclismo mundial | AP

Etapa 3 (Basauri – Basauri | 152.8 km): Recorrido exigente y sin respiro. Ideal para movimientos inesperados y errores que pueden costar caro en la general.

Etapa 4 (Galdakao – Galdakao | 167.2 km): Día de estrategia pura. Sin un final claro, pero con terreno suficiente para ataques en puntos clave.

Isaac del Toro en competencia I MEXSPORT

Etapa 5 (Eibar – Eibar | 176.2 km): La etapa reina. Con casi 3,900 metros de desnivel, aquí se espera que se rompa la carrera y se definan los favoritos al título.

Etapa 6 (Antzuola – Bergara | 113.7 km): Corta pero brutal. Si la general llega cerrada, este día será una batalla total hasta el último kilómetro.

Isaac del Toro l TeamEmiratesUAE

'Torito' en estado de gracia

Del Toro no es promesa, es realidad. El mexicano ha tenido un arranque de temporada espectacular, consolidándose como uno de los ciclistas más en forma del momento.

Sus resultados recientes lo colocan como un serio contendiente, elevando la expectativa de cara a una prueba donde la resistencia, estrategia y explosividad serán clave.

Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT

Un terreno ideal para el ‘Torito’

El perfil de la carrera —con constantes subidas, finales explosivos y desgaste acumulado— encaja perfecto con las características de Isaac del Toro.

Si logra mantenerse cerca en la contrarreloj y atacar en la montaña, el mexicano puede convertirse en protagonista real de la competencia.