Isaac del Toro hace historia y se sube al podio de Strade Bianche

El ciclista mexicano Isaac del Toro firmó una actuación histórica al terminar en la tercera posición de la exigente Strade Bianche, disputada en los caminos de tierra de la región de la Toscana, en Siena. Con este resultado, el joven pedalista logró subir al podio de una de las competencias más prestigiosas del calendario europeo.

Podio del Strade Bianche con Isaac del Toro

¿Cómo terminó Isaac del Toro?

Del Toro cruzó la meta a 1 minuto y 9 segundos del ganador, el esloveno Tadej Pogacar, quien volvió a demostrar su dominio en las clásicas al quedarse con el primer lugar tras una carrera de gran intensidad. El segundo puesto fue para el francés Paul Seixas, completando así un podio internacional con presencia mexicana.

La competencia, conocida por sus famosos tramos de “sterrato” (caminos de grava blanca que atraviesan las colinas toscanas) puso a prueba la resistencia y la estrategia de los ciclistas desde los primeros kilómetros. En ese escenario, Del Toro mostró madurez y fortaleza para mantenerse entre los protagonistas del pelotón.

Carrera tosca que supo llevar Isaac del Toro

A lo largo de la carrera, el mexicano logró posicionarse entre los corredores más competitivos, respondiendo a los ataques y manteniendo un ritmo sólido frente a algunos de los mejores especialistas de las clásicas europeas. Su desempeño sorprendió a varios equipos del circuito internacional.

Hizo historia para México

Con este resultado, Isaac del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en la historia en subir al podio de la vigésima edición del Strade Bianche, un logro que marca un momento significativo para el ciclismo nacional y que confirma el crecimiento del joven corredor dentro del pelotón profesional.

El podio en tierras italianas reafirmó el gran momento de ‘Torito’, quien ha sido considerado una de las grandes promesas del ciclismo latinoamericano. Su capacidad para competir en carreras de alta exigencia ha comenzado a consolidarlo como un nombre a seguir en el circuito mundial.

Equipo de UAE

La actuación del mexicano cobró mayor relevancia al tratarse de una de las clásicas más prestigiosas del calendario, una prueba que reúne cada año a figuras consagradas y a los talentos emergentes del ciclismo internacional.