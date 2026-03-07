¿Llega al amistoso vs México? Cristiano Ronaldo presume recuperación de su lesión

La incertidumbre rodea la presencia de Cristiano Ronaldo en suelo azteca. Tras las alarmantes declaraciones de su director técnico en el Al-Nassr, Jorge Jesus, quien calificó la lesión del astro portugués como "más grave de lo esperado", el panorama parecía desalentador para la afición mexicana. Sin embargo, una luz de esperanza se encendió en las últimas horas gracias a las redes sociales del propio jugador.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP

CRISTIANO COMIENZA RECUPERACIÓN

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el "Bicho" compartió una imagen que calmó parcialmente las aguas. En la fotografía, se observa al delantero sonriente, realizando trabajos de rehabilitación con botas de compresión de aire, una tecnología avanzada de masaje que acelera la recuperación muscular mediante presoterapia.

"Recuperando y listo para ver el juego de hoy. ¡Vamos, Al-Nassr!", escribió el portugués.

Recovering and ready to watch the game today. Let's go, Al Nassr! 🟡🔵 pic.twitter.com/o7b9dD8MTN — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 7, 2026

CR7 CONTRA EL TIEMPO

El tiempo es el principal enemigo del capitán luso. El enfrentamiento amistoso entre México y Portugal está pactado para el próximo 28 de marzo, fecha que además marcará la histórica reinauguración del Estadio Banorte.

A pesar de que el proceso de sanación ha comenzado formalmente, el cuerpo médico del club árabe y de la selección de Portugal mantienen un pronóstico reservado. La prioridad es evitar una recaída que comprometa el cierre de temporada, por lo que su participación en el duelo ante el Tri se decidirá conforme a su evolución en los próximos días.

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC