Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¿Llega al amistoso vs México? Cristiano Ronaldo presume recuperación de su lesión

Cristiano Ronaldo durante un calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:23 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El astro portugués ya realiza terapia para salir de la lesión muscular que lo tiene fuera de las canchas

La incertidumbre rodea la presencia de Cristiano Ronaldo en suelo azteca. Tras las alarmantes declaraciones de su director técnico en el Al-Nassr, Jorge Jesus, quien calificó la lesión del astro portugués como "más grave de lo esperado", el panorama parecía desalentador para la afición mexicana. Sin embargo, una luz de esperanza se encendió en las últimas horas gracias a las redes sociales del propio jugador.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP

CRISTIANO COMIENZA RECUPERACIÓN

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el "Bicho" compartió una imagen que calmó parcialmente las aguas. En la fotografía, se observa al delantero sonriente, realizando trabajos de rehabilitación con botas de compresión de aire, una tecnología avanzada de masaje que acelera la recuperación muscular mediante presoterapia.

"Recuperando y listo para ver el juego de hoy. ¡Vamos, Al-Nassr!", escribió el portugués.

CR7 CONTRA EL TIEMPO

El tiempo es el principal enemigo del capitán luso. El enfrentamiento amistoso entre México y Portugal está pactado para el próximo 28 de marzo, fecha que además marcará la histórica reinauguración del Estadio Banorte.

A pesar de que el proceso de sanación ha comenzado formalmente, el cuerpo médico del club árabe y de la selección de Portugal mantienen un pronóstico reservado. La prioridad es evitar una recaída que comprometa el cierre de temporada, por lo que su participación en el duelo ante el Tri se decidirá conforme a su evolución en los próximos días.

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC

Por ahora, la presencia del máximo goleador de la historia en territorio mexicano sigue siendo una moneda al aire, pero su actitud positiva en el inicio de la terapia es la primera victoria en esta carrera contra el reloj.

Últimos videos
Lo Último
14:08 Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
13:51 Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
13:49 FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
13:32 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
13:27 Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
13:14 Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas
13:07 Jugador de la Real Sociedad B denuncia insulto racista en partido ante Castellón
13:06 TV Azteca revela partidos del Mundial 2026 que transmitirán
12:25 VIDEO: Encaran a Flor “N” tras salir del juzgado; vecinos exigen justicia por perritos envenenados
12:24 Rubén Omar Romano revela fuerte pelea con Ricardo La Volpe: "Se rompió la amistad"
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
Futbol
07/03/2026
Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
Empelotados
07/03/2026
Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
Contra
07/03/2026
FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
Fórmula 1
07/03/2026
Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
Futbol Nacional
07/03/2026
Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas
Contra
07/03/2026
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas