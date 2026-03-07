Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Cofepris da luz verde a vacuna japonesa contra el dengue ¿Cuánto costará?

Tan solo en 2024 se registraron más de 125 mil casos y 478 defunciones / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:19 - 07 marzo 2026
El biológico Qdenga, desarrollado por la farmacéutica Takeda, ya se aplica en más de 40 países y busca frenar el impacto del dengue en México

La lucha contra el dengue suma un nuevo aliado en México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el registro de Qdenga, la vacuna desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, con la que se busca reducir los contagios y las hospitalizaciones provocadas por esta enfermedad transmitida por mosquitos.

El biológico ya cuenta con respaldo internacional, pues se utiliza en 41 países, entre ellos Argentina, Brasil y Colombia, y desde 2023 fue recomendado por la Organización Mundial de la Salud para combatir la propagación del virus.

En México, el dengue continúa siendo un problema sanitario relevante. Tan solo en 2024 se registraron más de 125 mil casos y 478 defunciones. Para 2025 se reportaron casi 22 mil contagios y 85 muertes, mientras que en lo que va de 2026 se han confirmado 896 casos sin fallecimientos.

Con la vacuna se busca bajar el índice de contagios en los estados de la República / FREEPIK

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, hasta la semana 7 de 2026 los estados con mayor número de casos son Sonora, Sinaloa, Veracruz, Tabasco y Baja California Sur.

¿Cómo funciona la vacuna Qdenga?

La vacuna fue desarrollada por la biofarmacéutica Takeda Pharmaceutical Company y utiliza tecnología de virus vivo atenuado, lo que significa que simula una infección en el organismo para entrenar al sistema inmunológico sin provocar la enfermedad.

Durante su desarrollo, el biológico fue evaluado en el estudio clínico TIDES, una investigación de fase 3 que siguió durante siete años a más de 20 mil personas en diferentes países, confirmando su seguridad y eficacia.

La vacuna fue desarrollada por la biofarmacéutica Takeda Pharmaceutical Company / FREEPIK

Entre sus principales beneficios destacan:

  • 62% de efectividad para prevenir la infección por dengue.

  • 83.6% de protección contra hospitalizaciones asociadas a la enfermedad.

  • Protección contra los cuatro serotipos del virus.

  • Esquema de dos dosis para completar la inmunidad.

¿Cuánto costará la vacuna contra el dengue?

Aunque la Cofepris ya autorizó su registro sanitario, el laboratorio Takeda todavía trabaja en la logística para su distribución en México.

El equipo encabezado por José Manuel Caamaño Iglesias, director de Takeda México, ya inició los preparativos para que el biológico llegue a hospitales y clínicas del país, aunque su disponibilidad dependerá de los lineamientos que definan las autoridades sanitarias en las próximas semanas.

El laboratorio Takeda todavía trabaja en la logística para su distribución en México / FREEPIK

Por ahora, no se ha confirmado el precio que tendrá la vacuna en México, pero su llegada representa un paso importante para reforzar la prevención del dengue en el país.

