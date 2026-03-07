Rubén Omar Romano revela fuerte pelea con Ricardo La Volpe: "Se rompió la amistad"

El exentrenador argentino Rubén Omar Romano sorprendió al revelar detalles sobre el distanciamiento que tuvo con su mentor, Ricardo La Volpe, con quien mantuvo una estrecha relación durante muchos años dentro del futbol mexicano.

Durante una entrevista con Ricardo Pelaez que se volvió viral en redes sociales, Romano habló abiertamente sobre el conflicto que terminó rompiendo la amistad que ambos habían construido a lo largo de su carrera.

Romano explica por qué se rompió su relación con La Volpe

El estratega explicó que el distanciamiento surgió cuando ambos estuvieron relacionados con la posibilidad de dirigir al Club América. Romano aseguró que él estaba cerca de asumir el cargo, pero finalmente La Volpe terminó quedándose con el puesto, lo que generó incomodidad entre ambos.

Rubén Omar Romano feliz en la cancha del Estadio Azteca | MEXSPORT

El técnico también señaló que entre entrenadores suelen existir ciertos códigos de respeto cuando un colega está negociando con un club, situación que, desde su perspectiva, no quedó del todo clara en aquel momento.

“Si vos estás arreglando con alguien (América) y yo después me meto, vos primero esperás a que ya no esté más tu amigo y después metete; eso creo que fue lo que más me molestó y sí, se rompió mucho (la amistad)”.

A pesar de las diferencias, reconoce a La Volpe

Romano reconoció que, a pesar de los acontecimientos, el argentino fue el mejor técnico tácticamente que él tuvo. Habló sobre las comparaciones entre ellos, sobre quién hace mejor las cosas.

“Tengo mejor manejo de grupo que él, es muy fuerte. Tengo mejor manejo de prensa que él. Manejo las cosas diferentes, pero sin duda fue el mejor técnico que tuve”.

En la entrevista le plantearon sobre el lavolpismo y lapuentesimo, donde el estratega argentino dejó en claro que ambas son válidas, ya que cada una tiene sus fortalezas que las hacen ser muy buenas.