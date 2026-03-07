Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"

Alfonso 'Ponchito' González celebra gol con Atlas | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:27 - 07 marzo 2026
El canterano rojinegro defiende la localía de Atlas luego de la burla de Chivas que desató una pelea entre aficionados en redes sociales

La tensión para el Clásico Tapatío ha alcanzado su punto máximo. A pocas horas de que ruede el balón, Alfonso 'Ponchito' González, canterano y referente del Atlas, alzó la voz para defender la identidad rojinegra y responder a las recientes provocaciones provenientes del campamento del Guadalajara.

Estadio Jalisco | IMAGO7

'EL JALISCO ES DE ATLAS'

La polémica se encendió en redes sociales, donde el Club Deportivo Guadalajara lanzó insinuaciones sobre su supuesta localía en el Estadio Jalisco, algo que desató una 'pelea' digital entre aficionados del rojiblancos y rojinegros, quienes se adjudican la propiedad legal y 'moral' del inmueble.

Al ser cuestionado sobre esto, 'Ponchito' fue tajante al reafirmar que el Coloso de la Calzada Independencia tiene un solo dueño sentimental.

"Para mí siempre ha sido nuestra casa. Desde que llegué al club y que vivía los partidos como aficionado, hasta ahora que los vivo como jugador, nuestra casa es el Jalisco y como dije, ahora nos hemos hecho fuertes ahí con nuestra gente, haciendo bien las cosas y buscamos hacerlo este fin de semana"
Ponchito González celebra gol con Atlas | MEXSPORT

Cabe recordar que, aunque el inmueble es propiedad de la asociación Clubes Unidos de Jalisco, Chivas posee el 30% de la participación, superando el 25% que ostenta el Atlas. Sin embargo, para González, el sentido de pertenencia va más allá de los porcentajes legales.

El mediocampista subrayó que la fortaleza que han construido como locales será la clave para enfrentar a las Chivas, buscando silenciar las críticas y validar el dominio deportivo en su territorio.

Para González, este partido no es uno más en el calendario. Formado en las fuerzas básicas de los Zorros, entiende perfectamente la responsabilidad que conlleva portar el escudo frente al máximo rival de la ciudad.

CLÁSICO TAPATÍO COMO CANTERANO ROJINEGRO

"Importantísimo. La verdad que siempre uno, como canterano, anhela mucho esos partidos, y son partidos que uno nunca quiere perder, que siempre quiere jugar y poder mostrarse y hacer las cosas de la mejor manera. Pero bueno, que que la gente se sienta identificada, que la afición se vaya feliz con el rendimiento de, tanto individual como grupal"

Con estas declaraciones, el Atlas cierra filas y se declara listo para una edición más del Clásico Tapatío, donde el orgullo de la ciudad y el 'control' del Estadio Jalisco estarán en disputa.

Ponchito González en sus inicios con Atlas | MEXSPORT
