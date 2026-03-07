¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?

La Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX trae platillos especiales y entre ellos el llamado Clásico Tapatío entre Atlas y el CD Guadalajara, dos equipos buscarán la victoria que va más allá del orgullo en la entidad jalisciense.

Chivas llega con una semana de preparación después de que no tuvieron actividad a media semana debido a la reprogramación de su partido ante León. Mientras tanto, los Rojinegros tras imponerse a los Xolos de Tijuana.

Chivas es uno de los equipos que no verá actividad de mitad de semana | Imago7

¿Cómo fueron sus partidos más recientes?

Chivas llega con dos derrotas al hilo que han puesto en alerta a los pupilos de Gabriel Milito después de un inicio de ensueño de seis victorias consecutivas. Sin embargo, ahora han entrado en una seguidilla de derrotas que ha levantado los reflectores.

Los Escarlatas fueron dominantes durante la mayor parte del encuentro, y con un juego de calidad aprovecharon sus oportunidades para dejar al equipo dirigido por Gabriel Milito completamente desconcertado.

Jugadores de Chivas se lamentan | MEXSPORT

Richy Ledezma cometió un penalti apenas al inicio del encuentro, tras la revisión en el VAR, el árbitro Óscar Mejía García sancionó tiro penal a favor de Toluca. Jesús Gallardo no falló al minuto 5. Jorge Díaz Price anotó al minuto 26, luego de una impresionante jugada con un toque de taquito excepcional por parte de Paulinho, quien tuvo un encuentro destacado a pesar de no haber metido gol.

Por su parte, los Rojinegros mantuvieron el invicto en casa. Atlas, de la mano de Arturo González, el volante mexicano sumó dos goles más a su cuenta para llegar a cinco en tan sólo siete partidos disputados.

Tras un primer tiempo sin acciones de gol, Atlas logró irse al frente al minuto 50 gracias a una gran acción colectiva que concluyó con González rematando dentro del área chica. Quince minutos después de su anotación Ponchito volvió a aparecer, esta vez con un gran cobro de tiro libre. Primero, González provocó la falta en los linderos del área y un par de segundos más tardes logró poner el balón en el ángulo.

Poncho González comandó el triunfo de Atlas | MEXSPORT

¿A qué hora ver?

Todo estálisto para una nueva edición de Clásico Tapatío desde el Estadio Jalisco entre Atlas y las Chivas y lo podrás seguir a partir de las 19:05 horas, tiempo del centro de México, a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Fecha: 7 de marzo

Hora: 19:05

Estadio: Jalisco