Diego Cocca considera exagerados los elogios y críticas hacia Chivas

En la antesala del Clásico Tapatío, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, habló sobre el momento que vive Chivas y aseguró que alrededor del equipo rojiblanco suele haber reacciones exageradas tanto cuando gana como cuando pierde.

El estratega argentino señaló que es normal que un equipo atraviese distintos momentos durante la temporada, por lo que considera exagerado que se cambie de opinión tan rápido sobre el rendimiento del Guadalajara.

¿Pero vos qué pensás? ¿Qué, que Chivas iba a ganar todos los partidos? Tal cual y no, pero acá se suele exagerar para ver los dos lados. Por supuesto que Chivas es un equipo que tiene muy buenos jugadores y muy buen técnico, pero iba a perder en algún momento.

"En los cinco partidos anteriores, ya estaba para campeón, y perdió dos partidos; ahora ya está para que le encontraron la vuelta. Esto es largo, esto es una maratón, no es una carrera de cien metros; esto recién empieza y vienen los partidos y los momentos en donde hay que tener capacidad para poder resolver. Ahí, ahí se ven los hombres, los equipos y los técnicos”, señaló.

Atlas llegará inspirado al Clásico Tapatío del Clausura 2026 | MEXSPORT

VENTAJA PARA CHIVAS

Cocca también señaló que, desde su perspectiva, el hecho de que Chivas llegara al compromiso sin actividad a media semana representó una ligera ventaja deportiva frente a su equipo.

“Lógicamente, yo siempre digo lo mismo. Está claro que esto es ventaja deportiva. Hubiéramos esperado nosotros a Chivas, que juegue cada tres días. No es lo mismo. Son las reglas del juego. Nosotros estamos para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, para seguir creciendo, para seguir mejorando. Estamos en un camino de mejora, estamos en un camino de crecimiento, estamos en un camino de suma de puntos”, agregó.

Poncho González comandó el triunfo de Atlas | MEXSPORT

RECONOCIMIENTO A PONCHITO

Finalmente, el técnico rojinegro dedicó palabras de reconocimiento para Alfonso González, quien fue la figura del partido al marcar un doblete que le dio la victoria al Atlas.