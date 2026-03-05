Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Diego Cocca considera exagerados los elogios y críticas hacia Chivas

Diego Cocca en juego de Atlas vs Tijuana | RÉCORD
Diego Cocca en juego de Atlas vs Tijuana | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 00:44 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Diego Cocca afirmó que se exageran las reacciones sobre Chivas, tanto cuando gana como cuando pierde, y recordó que la temporada es larga. También reconoció a Alfonso González por su actuación y doblete en la victoria del Atlas.

En la antesala del Clásico Tapatío, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, habló sobre el momento que vive Chivas y aseguró que alrededor del equipo rojiblanco suele haber reacciones exageradas tanto cuando gana como cuando pierde.

El estratega argentino señaló que es normal que un equipo atraviese distintos momentos durante la temporada, por lo que considera exagerado que se cambie de opinión tan rápido sobre el rendimiento del Guadalajara.

¿Pero vos qué pensás? ¿Qué, que Chivas iba a ganar todos los partidos? Tal cual y no, pero acá se suele exagerar para ver los dos lados. Por supuesto que Chivas es un equipo que tiene muy buenos jugadores y muy buen técnico, pero iba a perder en algún momento.

"En los cinco partidos anteriores, ya estaba para campeón, y perdió dos partidos; ahora ya está para que le encontraron la vuelta. Esto es largo, esto es una maratón, no es una carrera de cien metros; esto recién empieza y vienen los partidos y los momentos en donde hay que tener capacidad para poder resolver. Ahí, ahí se ven los hombres, los equipos y los técnicos”, señaló.

Atlas llegará inspirado al Clásico Tapatío del Clausura 2026 | MEXSPORT

VENTAJA PARA CHIVAS

Cocca también señaló que, desde su perspectiva, el hecho de que Chivas llegara al compromiso sin actividad a media semana representó una ligera ventaja deportiva frente a su equipo.

“Lógicamente, yo siempre digo lo mismo. Está claro que esto es ventaja deportiva. Hubiéramos esperado nosotros a Chivas, que juegue cada tres días. No es lo mismo. Son las reglas del juego. Nosotros estamos para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, para seguir creciendo, para seguir mejorando. Estamos en un camino de mejora, estamos en un camino de crecimiento, estamos en un camino de suma de puntos”, agregó.

Poncho González comandó el triunfo de Atlas | MEXSPORT

RECONOCIMIENTO A PONCHITO

Finalmente, el técnico rojinegro dedicó palabras de reconocimiento para Alfonso González, quien fue la figura del partido al marcar un doblete que le dio la victoria al Atlas.

"La verdad es que el Poncho hizo un trabajo muy bueno, sobre todo en la pretemporada; se cuida mucho y está claro que es un jugador talentoso. Yo lo tuve en la selección, lo convoqué porque sé que es un jugador de selección por el talento que tiene. El desafío era que físicamente esté a la altura y la verdad que corre, la pide, presiona. Y bueno, me pone muy contento también que haya tenido este premio de dos goles, que también le dije que él tenía que hacer el gol de tiro libre, porque tiene mucho talento. Así que es acompañar al talento también en algunas cosas, así que contento por él y por el equipo”, concluyó.

Últimos videos
Lo Último
01:04 Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
00:59 Abreu pide paciencia con Gil Mora y prioriza su recuperación rumbo al Mundial
00:44 Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
00:44 Diego Cocca considera exagerados los elogios y críticas hacia Chivas
00:15 Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizan pelea en redes por 'polémica' arbitral
00:06 Mikel Arriola rompe el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a días del México vs Portugal
00:05 A 98 días del Mundial 2026: Pelé se despidió de los Mundiales en México 1970 y lo hizo como Campeón
00:00 Así marcha la tabla general tras la Jornada 9 del Clausura 2026
00:00 Portada RÉCORD 5 de Marzo de 2026
23:49 Nico Sánchez da mensaje de unidad tras su debut en Rayados: "Monterrey somos todos"
Tendencia
1
Futbol ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
2
Contra ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
3
Futbol Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
4
Futbol OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
5
Contra VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
6
Futbol ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
Te recomendamos
Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
Futbol Nacional
05/03/2026
Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
Sebastián Abreu no quiere forzar el regreso de Gilberto Mora | IMAGO7
Futbol
05/03/2026
Abreu pide paciencia con Gil Mora y prioriza su recuperación rumbo al Mundial
Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
Futbol
05/03/2026
Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
Diego Cocca en juego de Atlas vs Tijuana | RÉCORD
Futbol Nacional
05/03/2026
Diego Cocca considera exagerados los elogios y críticas hacia Chivas
Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizaron pelea en redes | MEXSPORT
Futbol
05/03/2026
Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizan pelea en redes por 'polémica' arbitral
Rota CR7 Portugal Estadio Azteca
Futbol
05/03/2026
Mikel Arriola rompe el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a días del México vs Portugal