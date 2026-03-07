Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer

Este domingo 8 de marzo de 2026, la Ciudad de México será escenario de la tradicional Marcha del 8M. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:20 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Prepárate para la movilidad en CDMX: conoce qué calles estarán cerradas por la Marcha 8M y cómo moverte sin contratiempos.

Este domingo 8 de marzo de 2026, la Ciudad de México será escenario de la tradicional Marcha del 8M, una movilización multitudinaria en el marco del Día Internacional de la Mujer que recorrerá el centro capitalino con consignas por la igualdad, el fin de la violencia y la justicia social. Debido a su magnitud, diversas arterias viales permanecerán cerradas o con circulación afectada antes y durante el evento.

La movilización del 8M reúne consignas por igualdad, justicia y fin de la violencia de género. / AP

¿Qué calles y avenidas estarán cerradas en la CDMX por la Marcha 8M?

La movilización tendrá lugar principalmente en el corazón de la Ciudad de México, lo que afectará vialidades estratégicas desde el mediodía del 8 de marzo.

Según las organizaciones convocantes y reportes de autoridades, la ruta que seguirán los contingentes es la siguiente:

  • Glorieta de las Mujeres que Luchan — punto de partida.

  • Paseo de la Reforma — corte a la circulación en tramos del centro.

  • Avenida Juárez — afectación desde su cruce con Reforma.

  • Calle 5 de Mayo — vía clave hacia el Zócalo capitalino.

  • Zócalo de la Ciudad de México — plancha donde concluirá la marcha.

Además, se prevé que calles alrededor de la Plaza de la Constitución y zonas aledañas también reporten cierres o circulación lenta por el flujo de participantes.

Colectivos feministas se concentran en puntos estratégicos del centro histórico para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. /AP

Alternativas viales sugeridas

Para quienes no participarán, las autoridades de tránsito han recomendado algunas vías alternas para evitar congestionamientos:

  • Circuito Interior

  • Avenida Chapultepec

  • Eje 1 Norte

  • Eje 1 Oriente

  • Fray Servando Teresa de Mier

  • José María Izazaga

Participantes de la marcha llevan pancartas con mensajes de empoderamiento y respeto a los derechos de las mujeres. / iStock

Preparativos y operativo de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegará un operativo especial con más de 400 policías, principalmente mujeres, para acompañar la marcha, brindar apoyo y reducir riesgos durante la movilización.

Asimismo, se han colocado vallas metálicas en edificios y puntos clave del centro histórico como medida preventiva en torno al Zócalo y otras edificaciones principales.

Mujeres de todas las edades participan en la Marcha del 8M en la Ciudad de México. / AP
Últimos videos
Lo Último
22:52 Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
22:51 ¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
22:20 Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
22:17 Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío
22:03 ¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento
21:52 Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
21:46 ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
21:31 ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
21:23 Fuera del ring: El 8 de marzo no se celebra, la verdadera pelea es contra la violencia y los estereotipos
21:19 ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
Beisbol
06/03/2026
Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
Lucha
06/03/2026
¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
Contra
06/03/2026
Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío
Futbol
06/03/2026
Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío
¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento
Lucha
06/03/2026
¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento
Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
Empelotados
06/03/2026
Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire