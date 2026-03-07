Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer

Este domingo 8 de marzo de 2026, la Ciudad de México será escenario de la tradicional Marcha del 8M, una movilización multitudinaria en el marco del Día Internacional de la Mujer que recorrerá el centro capitalino con consignas por la igualdad, el fin de la violencia y la justicia social. Debido a su magnitud, diversas arterias viales permanecerán cerradas o con circulación afectada antes y durante el evento.

La movilización del 8M reúne consignas por igualdad, justicia y fin de la violencia de género. / AP

¿Qué calles y avenidas estarán cerradas en la CDMX por la Marcha 8M?

La movilización tendrá lugar principalmente en el corazón de la Ciudad de México, lo que afectará vialidades estratégicas desde el mediodía del 8 de marzo.

Según las organizaciones convocantes y reportes de autoridades, la ruta que seguirán los contingentes es la siguiente: Glorieta de las Mujeres que Luchan — punto de partida.

Paseo de la Reforma — corte a la circulación en tramos del centro.

Avenida Juárez — afectación desde su cruce con Reforma.

Calle 5 de Mayo — vía clave hacia el Zócalo capitalino .

Zócalo de la Ciudad de México — plancha donde concluirá la marcha. Además, se prevé que calles alrededor de la Plaza de la Constitución y zonas aledañas también reporten cierres o circulación lenta por el flujo de participantes.

Colectivos feministas se concentran en puntos estratégicos del centro histórico para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. /AP

Alternativas viales sugeridas

Para quienes no participarán, las autoridades de tránsito han recomendado algunas vías alternas para evitar congestionamientos: Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Participantes de la marcha llevan pancartas con mensajes de empoderamiento y respeto a los derechos de las mujeres. / iStock

Preparativos y operativo de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegará un operativo especial con más de 400 policías, principalmente mujeres, para acompañar la marcha, brindar apoyo y reducir riesgos durante la movilización.

Asimismo, se han colocado vallas metálicas en edificios y puntos clave del centro histórico como medida preventiva en torno al Zócalo y otras edificaciones principales.