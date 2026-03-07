Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga

Atlético de Madrid celebrando el triunfo ante la Real Sociedad | AFP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:08 - 07 marzo 2026
Los Colchoneros sacan un importante triunfo en su casa.

El Atlético de Madrid se llevó un auténtico partidazo en el Estadio Metropolitano al derrotar 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga, en un duelo que sirvió como adelanto de lo que será la final de la Copa del Rey 2026 entre ambos equipos.

El conjunto dirigido por Diego Simeone golpeó primero y terminó llevándose los tres puntos en un encuentro lleno de emociones que se definió en los minutos finales.

Un duelo de ida y vuelta en el Metropolitano

El partido comenzó con intensidad desde los primeros minutos. El delantero noruego Alexander Sørloth adelantó al Atlético apenas al minuto 5 tras aprovechar un balón dentro del área. Sin embargo, la respuesta de la Real Sociedad llegó casi de inmediato, cuando Carlos Soler sacó un potente disparo para empatar el encuentro.

En la segunda mitad, el encuentro subió aún más de intensidad. El Atlético recuperó la ventaja gracias a Nico González, quien apareció tras una gran combinación ofensiva para marcar el 2-1. Pero la alegría colchonera duró poco, ya que el capitán Mikel Oyarzabal respondió con un golazo que devolvió la igualdad al marcador.

Nico González anotando gol ante la Real Sociedad | AFP

Cuando el partido parecía encaminado al empate, Nico González volvió a aparecer. Al minuto 81, conectó un remate de cabeza dentro del área para firmar su doblete y sellar el 3-2 definitivo para los rojiblancos.

¿Se repetirá la historia en la Copa del Rey?

Este emocionante duelo fue más que un simple partido de Liga. Atlético de Madrid y Real Sociedad volverán a enfrentarse el 18 de abril en Sevilla para disputar la final de la Copa del Rey, por lo que el choque en LaLiga funcionó como un auténtico ensayo de lo que podría ocurrir en la lucha por el título.

ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS AP
ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS I AP

El Atlético dio el primer golpe en este enfrentamiento directo, pero la final de Copa será una historia completamente distinta.

La pregunta queda en el aire: ¿volverán los colchoneros a imponerse o la Real Sociedad tendrá su revancha cuando realmente esté en juego el trofeo?

La Copa del Rey 2026 ya tiene a sus dos Finalistas | X @RFEF
La Copa del Rey 2026 ya tiene a sus dos Finalistas | X @RFEF
