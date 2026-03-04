Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Copa del Rey 2026: Así se jugará la Final del torneo

La Copa del Rey 2026 ya tiene a sus dos Finalistas | X @RFEF
La Copa del Rey 2026 ya tiene a sus dos Finalistas | X @RFEF
Rafael Trujillo 17:40 - 04 marzo 2026
Tras dos intentos fallidos de remontada, la Final del torneo de copa español quedó definido

Definida la Final de la Copa del Rey. Tras dos intentos fallidos de remontada de los dos máximos ganadores del torneo de Copa, Barcelona y Athletic Bilbao, el partido en el Estadio de La Cartuja. quedó definido con Atlético de Madrid y Real Sociedad buscando romper un par de rachas sin levantar el trofeo.

Así luce el trofeo de la Copa del Rey | AP

¿Cómo llegan los dos equipos?

Atlético de Madrid llega al partido por el campeonato tras sobrevivir a su eliminatoria con el Barcelona. Tras ganar la Ida por un importante 4-0, el equipo sufrió más de la cuenta y terminó pasando a pesar de caer en la Vuelta 3-0. Con esto evito el bicampeonato de los culés.

Previamente el cuadro colchonero eliminó al Real Betis con un contundente 5-0, y dejó en el camino al Deportivo la Coruña, y Atlético Baleares en las rondas previas. Ahora por primera vez en 13 años buscará el campeonato.

Barcelona vs Atlético de Madrid Copa del Rey Vuelta | AP
Barcelona vs Atlético de Madrid Copa del Rey Vuelta | AP

La Real Sociedad viene de una serie eliminatoria más que apretada ante Athletic de Bilbao. El conjunto de San Sebastián se impuso por global de 2-0 ganando los dos partidos por la mínima. Con esto quiere su segundo título en los últimos 6 años.

En sus partidos previos partidos del torneo de Copa, la Real superó al Alavés gracias a una importante remontada y dejó en el camino a Osasuna desde la tanda de penales. Además, superó al Eldense, Reus FCR y SD Negreira en las primeras rondas del trofeo.

Jugadores de Real Sociedad en celebración luego de la victoria contra Barcelona en LaLiga | AP
Real Sociedad en celebración luego de la victoria contra Barcelona en LaLiga | AP

Historial entre ambos

Este será el 15to enfrentamiento entre ambos equipos en la Copa del Rey. Hasta el momento, el cuadro vasco tiene una ligera ventaja en la serie con seis triunfos por cuatro de los capitalinos, además de cuatro empates, aunque sólo una vez en su historia se han visto las caras en el partido por el título.

En la campaña 86/87 se vieron las caras en la Final del torneo. En aquella ocasión empataron a dos goles por bando en los primero 120 minutos y tuvieron que definir el partido en los penales. Ya desde los 11 pasos, el conjunto de San Sebastián ganó por marcador de 4-2.

Fuera de la Copa del Rey, el último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 4 de enero de 2026 en LaLiga, con un resultado de empate 1-1 en Anoeta. Anteriormente, el Atlético Madrid goleó a la Real Sociedad por 4-0 en su estadio.

Atlético de Madrid venció a la Real Sociedad | AP

Historia en Copa del Rey

Atlético de Madrid llega al partido por el trofeo con 10 títulos en su repertorio siendo el cuarto equipo con más campeonatos, sin embargo, no llegaba a estas instancias desde 2013. La Real Sociedad por su parte, suma sólo dos títulos en su historia con el último llegando en el 2020 cuando vencieron al Athletic en la Final.

La Final la disputarán a partido único el 18 de abril de 2026, y por séptima ocasión consecutiva el partido por el campeonato se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

