¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe
El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, señaló que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo habría contado con apoyo para evitar ser localizado por las autoridades. El funcionario explicó que las investigaciones continúan para determinar cómo logró evadir la acción de la justicia.
Durante una entrevista, el fiscal indicó que existen indicios que apuntan a que el exmandatario no actuó solo, por lo que se analizan distintas líneas de investigación para esclarecer quién o quiénes pudieron haberlo ayudado.
Las declaraciones surgen en el contexto de las indagatorias abiertas contra el exgobernador, quien es buscado por autoridades mexicanas debido a presuntas irregularidades cometidas durante su administración al frente del gobierno de Michoacán.
López Solís explicó que la investigación busca reconstruir la forma en que Aureoles pudo haber abandonado su ubicación conocida o mantenerse oculto, así como identificar posibles redes de apoyo que habrían facilitado su salida.
¿Se investiga si el CJNG pudo ayudar a Silvano Aureoles?
El fiscal señaló que dentro de las distintas hipótesis que se revisan se encuentra la posibilidad de que grupos criminales hayan brindado algún tipo de apoyo, aunque aclaró que se trata de una línea de investigación que aún no está confirmada.
Entre los grupos mencionados en ese contexto se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal con presencia en varias regiones del país, incluido Michoacán. No obstante, el funcionario subrayó que las autoridades continúan recabando información para determinar si existe alguna relación real.
Las autoridades estatales mantienen abiertas varias líneas de investigación con el objetivo de esclarecer cómo el exgobernador pudo haber evitado a las autoridades y si recibió ayuda externa.
¿Qué se sabe sobre la búsqueda de Silvano Aureoles?
De acuerdo con el fiscal, las autoridades siguen trabajando para ubicar al exmandatario, por lo que existe coordinación con instancias federales para avanzar en las indagatorias y determinar su paradero.
El caso continúa en desarrollo y forma parte de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Michoacán.
Mientras tanto, las autoridades han reiterado que el proceso se mantiene abierto y que cualquier información relevante será integrada a las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.