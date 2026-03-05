Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México sostuvo una reunión con representantes de la FIFA para comenzar a coordinar las estrategias de seguridad que se implementarán durante la Copa del Mundo 2026, torneo que se realizará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien participó en las mesas de trabajo junto con funcionarios federales y representantes del organismo internacional del futbol.

En la reunión también participaron el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; y Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Omar García Harfuch encabezó la reunión con la FIFA para revisar estrategias de seguridad para la Copa del Mundo 2026./ AP

Durante el encuentro se revisaron los preparativos de seguridad para el torneo, en un contexto en el que también ha crecido la incertidumbre en materia de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hecho que ha generado preocupación sobre posibles reacomodos dentro del crimen organizado.

¿Qué temas se discutieron en la reunión con la FIFA?

En las mesas de trabajo se analizaron diversos aspectos relacionados con la seguridad, la logística y la coordinación entre instituciones, elementos clave para la organización de un evento deportivo de escala internacional.

México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá./ AP

Las autoridades mexicanas señalaron que la planeación anticipada permitirá establecer protocolos para proteger a los asistentes, a las selecciones participantes y a las delegaciones internacionales que visitarán el país durante el torneo.

Asimismo, se discutieron mecanismos de coordinación entre dependencias federales, autoridades estatales y corporaciones locales, con el objetivo de fortalecer los operativos de seguridad en las ciudades sede.

Autoridades del Gabinete de Seguridad de México se reunieron con representantes de la FIFA para coordinar los operativos rumbo al Mundial 2026./ x: @SSPCMexico

¿Cómo se prepara México para el Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 será la primera edición del torneo que contará con 48 selecciones participantes, lo que implica una mayor complejidad logística para los países anfitriones.

En el caso de México, los partidos se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades que ya trabajan en los preparativos de infraestructura, movilidad y seguridad para recibir a miles de aficionados.

Las autoridades federales han señalado que la coordinación con la FIFA y con los gobiernos locales será fundamental para garantizar que el torneo se desarrolle de forma segura y con la organización necesaria para uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.