Beisbol

Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Juego del Clásico Mundial entre Estados Unidos y Canadá I X:@WBCBaseball
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:03 - 04 marzo 2026
La fiesta más grande del juego de pelota comienza con el pie derecho

Tras una larga espera de tres años, el Clásico Mundial de Béisbol llega con su sexta edición, misma donde la novena de Japón buscará repetir campeonato. Por su parte, Estados Unidos, Puerto Rico y México intentarán lograra el máximo galardón del beisbol  nivel internacional.

Equipo mexicano de beisbol en juego amistosos I X:@MLB_Mexico

¿Cuándo inicia el Clásico Mundial de Béisbol?

Las 20 naciones invitadas darán banderazo inicial a partir del miércoles 4 de marzo, donde la novena de China Taipéi se enfrentará a Australia en el primero jugo del campeonato mundial de beisbol.

Para el jueves el juego de pelota tomará mayor presencia, donde el Grupo C tendrá su debut con el duelo de Chequia vs Corea del Sur, pero finalmente las acciones tomarán fuerza hasta el viernes, donde la mayoría de los equipos tendrán su debut. 

Benjamín Gil y México en Clásico Mundial de Beisbol l X:MexicoBeis

Tal y como sucede en la Copa del Mundo, los equipos se dividen en una primera Fase de Grupos, donde cinco selecciones se enfrentan en un todos contra todos, hasta que finalmente las dos mejores de cada grupo califican a una ronda de Cuartos de Final.

¿Cuál es el calendario de México?

Uno de los equipos que marchan como uno de los favoritos y más fuertes del campeonato es la novena mexicana, dirigida por Benjamín Gil. El equipo tricolor comandado por grandes estrellas de MLB y de la LMB busca repetir la actuación del Clásico pasado donde llegaron hasta semifinales cayendo ante Japón en el denominado mejor juego en la historia del Clásico Mundial.

Shohei Ohtani y Japón se alzaron con el título | AP

El equipo tricolor se encuentra en la el Grupo B, donde comparte grupo con las selecciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Brasil, mismo en el que tendrá su debut el viernes 6 de marzo.

Jornada 1 

Miércoles 4 de marzo:

  • China Taipéi vs Chequia

Jueves 5 de marzo:

  • Chequia vs Corea del Sur

  • Australia vs Chequia

Viernes 6 de marzo:

  • Japón vs China Taipéi

  • Cuba vs Panamá

  • Países Bajos vs Venezuela

  • México Gran Bretaña

  • Puerto Rico vs Colombia

  • Nicaragua vs Republica Dominicana

  • Estados Unidos vs Brasil

  • China Taipéi vs Chequia

Novena mexicana en amistosos vs Dodgers I X:@MLB_Mexico
