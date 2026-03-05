Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Tras una larga espera de tres años, el Clásico Mundial de Béisbol llega con su sexta edición, misma donde la novena de Japón buscará repetir campeonato. Por su parte, Estados Unidos, Puerto Rico y México intentarán lograra el máximo galardón del beisbol nivel internacional.

Equipo mexicano de beisbol en juego amistosos

¿Cuándo inicia el Clásico Mundial de Béisbol?

Las 20 naciones invitadas darán banderazo inicial a partir del miércoles 4 de marzo, donde la novena de China Taipéi se enfrentará a Australia en el primero jugo del campeonato mundial de beisbol.

Para el jueves el juego de pelota tomará mayor presencia, donde el Grupo C tendrá su debut con el duelo de Chequia vs Corea del Sur, pero finalmente las acciones tomarán fuerza hasta el viernes, donde la mayoría de los equipos tendrán su debut.

Benjamín Gil y México en Clásico Mundial de Beisbol

Tal y como sucede en la Copa del Mundo, los equipos se dividen en una primera Fase de Grupos, donde cinco selecciones se enfrentan en un todos contra todos, hasta que finalmente las dos mejores de cada grupo califican a una ronda de Cuartos de Final.

¿Cuál es el calendario de México?

Uno de los equipos que marchan como uno de los favoritos y más fuertes del campeonato es la novena mexicana, dirigida por Benjamín Gil. El equipo tricolor comandado por grandes estrellas de MLB y de la LMB busca repetir la actuación del Clásico pasado donde llegaron hasta semifinales cayendo ante Japón en el denominado mejor juego en la historia del Clásico Mundial.

Shohei Ohtani y Japón se alzaron con el título

El equipo tricolor se encuentra en la el Grupo B, donde comparte grupo con las selecciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Brasil, mismo en el que tendrá su debut el viernes 6 de marzo.

¡Se acabó la espera!

¡Se acabó la espera!

Esta semana la selección mexicana vuelve al diamante. Sigue la acción del Clásico Mundial de Béisbol a través de tus pantallas.

Jornada 1

Miércoles 4 de marzo:

China Taipéi vs Chequia

Jueves 5 de marzo:

Chequia vs Corea del Sur

Australia vs Chequia



Viernes 6 de marzo:

Japón vs China Taipéi

Cuba vs Panamá

Países Bajos vs Venezuela

México Gran Bretaña

Puerto Rico vs Colombia

Nicaragua vs Republica Dominicana

Estados Unidos vs Brasil

Novena mexicana en amistosos vs Dodgers