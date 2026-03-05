¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor

La celebración de una barrida en la Premier League desató un inesperado cruce entre talento deportivo y figuras de la televisión deportiva mexicana. Todo comenzó durante el duelo entre el Newcastle United y el Manchester United, cuando Dan Burn festejó una acción defensiva al más puro estilo de Antonio ‘Pollo’ Briseño, gesto que no pasó desapercibido para Majo González.

Antonio Briseño l MEXSPORTS

La periodista deportiva hizo referencia inmediata al defensa mexicano, comparando la efusiva celebración del inglés con las icónicas barridas que el ‘Pollo’ suele presumir en la Liga MX. El comentario, lejos de quedarse en anécdota, terminó por escalar en redes sociales y provocar la reacción del propio futbolista tricolor.

Briseño responde y manda mensaje especial

Antonio ‘Pollo’ Briseño no dejó pasar la oportunidad y respondió a Majo González a través de X (antes Twitter), agradeciendo la mención y sumándose a la dinámica de saludos que se generó en plena transmisión. Con su característico sentido del humor, el zaguero aprovechó para enviar un mensaje adicional.

“Gracias Gracias por el saludo, @MajolaB Aprovechando la dinámica de saludos… ahí me saludas también a @MiroslavaMont ¡Besos y abrazos!”, escribió el defensor, provocando de inmediato la reacción de los seguidores y convirtiendo el intercambio en un momento viral.

Antonio Briseño | IMAGO7

Gracias por el saludo, @MajolaB.

Aprovechando la dinámica de saludos… ahí me saludas también a @MiroslavaMont 🙈

¡Besos y abrazos! https://t.co/LQrfjXxD0B — Antonio Briseño Vázquez (@pollobv) March 4, 2026

El mensaje no quedó sin respuesta, ya que Miroslava Montemayor contestó con emojis de risa, alimentando el tono relajado y divertido del cruce. La interacción entre los tres generó múltiples comentarios y compartidos, demostrando una vez más cómo el futbol trasciende la cancha y se convierte en espectáculo digital.

¿Celebración europea con sello mexicano?

La celebración de Dan Burn en el futbol inglés recordó inevitablemente al estilo aguerrido que caracteriza a Briseño en el balompié mexicano. El defensor nacional se ha ganado fama por festejar cada barrida como si fuera un gol, una muestra de intensidad que conecta con la afición.

Este tipo de comparaciones entre ligas también reflejan cómo ciertos gestos y actitudes defensivas son universales en el futbol moderno. La pasión por impedir un gol puede ser tan celebrada como anotarlo, y tanto en México como en Inglaterra, ese espíritu competitivo genera identificación con los seguidores.

Lo que parecía un simple comentario durante una transmisión terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Entre risas, saludos y buena vibra, la interacción entre Majo González, Antonio Briseño y Miroslava Montemayor dejó claro que el futbol también se juega (se disfruta) en el mundo digital.

Miroslava Montemayor junto a su compañera Majo González | X: @MiroslavaMont