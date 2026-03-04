Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Dron de EU espió a “El Mencho” en Jalisco para confirmar su ubicación, revela NYT

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:29 - 04 marzo 2026
Según el informe, el dispositivo aéreo fue empleado para realizar labores de reconocimiento y vigilancia en la zona

Un dron de vigilancia de Estados Unidos fue clave para confirmar la ubicación de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes del operativo realizado por fuerzas mexicanas en Tapalpa, Jalisco, de acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times.

El medio estadounidense señaló que el dispositivo sobrevoló el espacio aéreo mexicano como parte de las labores de inteligencia que permitieron ubicar la zona donde se encontraba el narcotraficante. Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que recibió apoyo de inteligencia del gobierno de Estados Unidos durante el operativo.

Un dron de vigilancia de Estados Unidos ayudó a confirmar la ubicación de “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco./ RS

Según la información difundida por el diario, el líder criminal se encontraba en una cabaña ubicada dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, donde residía con un número reducido de escoltas. La ubicación exacta del inmueble fue confirmada tras el seguimiento realizado por agencias de inteligencia.

Las imágenes captadas por el dron permitieron observar los movimientos en el lugar y ayudaron a determinar que el narcotraficante se encontraba en la propiedad, lo que facilitó la planeación del operativo por parte de las autoridades mexicanas.

¿Cómo ubicaron a “El Mencho” en Tapalpa?

De acuerdo con el reportaje, los servicios de inteligencia lograron identificar la ubicación del líder del CJNG luego de seguir a una de sus parejas sentimentales, quien visitó la cabaña acompañada por dos menores.

El seguimiento permitió a las autoridades ubicar el inmueble exacto donde se encontraba el narcotraficante. Posteriormente, un dron con cámara infrarroja registró imágenes de la mujer y los niños saliendo de la propiedad.

La cabaña donde se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes fue identificada mediante labores de inteligencia y vigilancia aérea./ MILENIO

Minutos después, otro individuo salió del lugar para despedirse de ellos. Ese gesto permitió a los agentes concluir que se trataba de Oseguera Cervantes, ya que consideraron que solo el líder del grupo criminal tendría ese tipo de cercanía con la mujer.

¿Cómo fue el operativo en el que murió el líder del CJNG?

Tras confirmar su presencia en la cabaña, autoridades federales mexicanas planearon un operativo para capturarlo. Menos de 48 horas después de identificar el lugar, fuerzas especiales del Ejército ingresaron al inmueble donde se encontraba el líder del CJNG.

Durante la intervención, los hombres que lo acompañaban abrieron fuego contra los militares mientras intentaban escapar por la parte trasera del inmueble. Los soldados iniciaron una persecución que terminó en una zona boscosa cercana.

El operativo contra el líder del CJNG fue realizado por fuerzas especiales mexicanas en Tapalpa./ X

En el enfrentamiento armado, “El Mencho” resultó herido de bala y fue trasladado en helicóptero junto con dos de sus escoltas a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, ninguno sobrevivió.

Tras su muerte, el cuerpo del líder criminal fue entregado a sus familiares el 28 de febrero, mientras que su funeral se realizó el 2 de marzo en Zapopan, Jalisco, poniendo fin a la trayectoria de uno de los narcotraficantes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

