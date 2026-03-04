Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Newcastle resiste con diez y fulmina al Manchester United con gol al 90'

Newcastle tumba al United con diez y un golazo al 90 | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:45 - 04 marzo 2026
El Newcastle firmó una victoria de carácter en St. James’ Park al derrotar 2-1 al Manchester United y poner fin al invicto de los ‘Diablos Rojos’ en 2026 en Premier League. Y lo hizo con épica: jugando con diez hombres desde el minuto 41.

El partido tuvo ritmo desde el arranque, con llegadas en ambas áreas, pero el duelo cambió antes del descanso cuando Jacob Ramsey vio la segunda amarilla por simular un penalti. Aun así, el Newcastle golpeó primero: Anthony Gordon transformó desde los once pasos tras una falta de Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes con el Manchester United | AP

El United reaccionó en el añadido del primer tiempo con un cabezazo de Casemiro tras centro del propio Fernandes, pero en la segunda parte los de Michael Carrick, pese a la superioridad numérica, nunca encontraron claridad. Mucha posesión, pocas ideas y una defensa local ordenada sostuvieron el empate.

Cuando todo parecía encaminado al reparto de puntos, apareció el héroe inesperado. William Osula, que llevaba apenas cinco minutos en el campo, recibió un balón largo en el 90, se fabricó el espacio y sacó un zurdazo cruzado imposible para el portero.

Un golazo que desató St. James’ Park y que terminó con la racha del Manchester United, firmando una victoria de enorme mérito para unas ‘Urracas’ que resistieron, creyeron y golpearon al final.

El resultado deja además tocado al equipo de Old Trafford, que vio frenada su dinámica de nueve partidos sin perder —seis victorias y tres empates— y sufrió la primera derrota desde que Michael Carrick asumió el banquillo. Para el Newcastle, en cambio, el triunfo supone un impulso anímico enorme antes de medirse al Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Anthony Gordon celebra el gol con el Newcastle | AP
