FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes

En redes sociales comenzó a circular un fuerte rumor que mezcla al mundo del espectáculo con el futbol: Ester Expósito y Kylian Mbappé habrían sido vistos juntos en plan romántico, lo que desató especulaciones sobre un posible romance.

Las versiones surgieron después de que el bloguero francés especializado en farándula Aqababe asegurara tener información exclusiva sobre una relación entre la actriz española y el delantero del Real Madrid.

Ester Expósito estaría estrenando romance con la estrella del Real Madrid / IG: @ester_exposito

Las fotos que desataron el rumor

El influencer publicó en redes sociales un mensaje que rápidamente se viralizó y encendió la conversación en internet.

“Según se informa, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman besándose toda la noche”.

Además del mensaje, compartió fotografías en las que supuestamente aparecen ambos conviviendo en un bar en Francia, lo que avivó aún más las teorías entre los fans.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de que las personas que aparecen en las imágenes sean realmente Mbappé y Expósito.

D’après mes informations exclusives,

Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment.

Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier au bar du Pullman (le 10ème ciel) en train de s’embrasser durant toute la soirée pic.twitter.com/mskmYzGWJX — AQABABE (@AQABABE_) March 6, 2026

Un posible romance que mezcla futbol y televisión

La posibilidad de una relación ha llamado la atención por el enorme impacto mediático de ambos. Por un lado, Kylian Mbappé es una de las mayores estrellas del futbol mundial y actual figura del Real Madrid.

Por el otro, Ester Expósito alcanzó fama internacional gracias a su papel en la serie Élite, lo que la convirtió en una de las actrices españolas con mayor proyección global.

Kylian Mbappé fue captado de manera comprometedora con la actriz española / IG:@ k.mbappe

Silencio de los protagonistas

Hasta el momento, ni la actriz ni el futbolista han reaccionado públicamente a las versiones que circulan en redes sociales.

Mientras tanto, las publicaciones y fotografías difundidas continúan alimentando el debate entre los seguidores de ambas celebridades, quienes analizan cada detalle para intentar confirmar si realmente existe un romance entre la estrella del futbol y la actriz española.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores… pero internet ya hizo lo suyo y la historia no deja de crecer.