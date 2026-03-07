Yareli Acevedo conquista su segunda medalla en Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026

La ciclista mexicana Yareli Acevedo volvió a destacar en el escenario internacional al conquistar su segunda medalla en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, que se disputa en Perth. En esta ocasión, la pedalista logró subir al podio en la exigente prueba de madison, donde compitió junto a su compatriota Sofía Arreola.

La dupla mexicana firmó una sólida actuación para quedarse con la medalla de bronce, resultado que confirma el buen momento que vive el ciclismo mexicano. Ambas atletas demostraron coordinación y resistencia en una de las pruebas más tácticas del programa.

Podio con las mexicanas Yareli Acevedo y Sofía Arreola l X:COM_Mexico

¿Cómo quedó la clasificación final?

En la clasificación final, el equipo de Japón se quedó con la medalla de oro tras dominar la competencia con 60 puntos, mientras que el conjunto anfitrión de Australia obtuvo la plata al finalizar con 24 unidades.

Por su parte, Acevedo y Arreola lograron asegurar el tercer lugar al acumular 19 puntos, cifra que les permitió mantenerse dentro del podio tras una intensa disputa con otras selecciones que también buscaron colocarse entre las mejores del evento.

La recta final de la prueba de madison l CAPTURA

La prueba madison es conocida por su dinamismo y estrategia, ya que las ciclistas compiten en parejas realizando relevos constantes mientras buscan sumar puntos en los distintos sprints intermedios. En ese contexto, las mexicanas supieron administrar su esfuerzo para mantenerse competitivas hasta el cierre.

Para Yareli Acevedo, esta medalla representa su segundo podio en la presente Copa del Mundo, consolidando una actuación destacada durante la parada celebrada en territorio australiano y reafirmando su papel como una de las figuras del ciclismo mexicano en la pista.

Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026 l CAPTURA

Sofía Arreola

El resultado también refleja la experiencia y capacidad de Sofía Arreola, quien ha sido una de las ciclistas más constantes del país en pruebas de pista y que nuevamente aportó su talento para colocar a México entre las mejores naciones de la competencia.