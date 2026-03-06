Yareli Acevedo gana oro en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026 en Australia

La ciclista mexicana Yareli Acevedo conquistó la medalla de oro en la prueba de eliminación de la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026, celebrada en Perth, Australia, tras imponerse en un cierre emocionante ante la noruega Anita Yvonne Stenberg y Sze Wing Lee, de Hong Kong.

Con una estrategia inteligente y un sprint final contundente, la mexicana logró quedarse con el primer lugar del podio, sumando además puntos importantes para el ranking internacional del ciclismo de pista, en una temporada clave dentro del calendario mundial.

Yareli presume su medalla junto a Rommel Pacheco | IG: yareli_acevedo12

Así ganó Yareli Acevedo la prueba de eliminación en la Copa Mundial de Ciclismo de pista

La competencia se definió en los últimos metros luego de una intensa batalla entre las ciclistas que encabezaban la carrera. Yareli Acevedo esperó el momento preciso para lanzar su ataque, una decisión que resultó clave para asegurar el triunfo.

Cuando la prueba entró en su fase decisiva, la mexicana aceleró con un sprint fulminante que le permitió superar a Anita Yvonne Stenberg, quien se encontraba en la punta de la competencia.

Acevedo mantuvo la ventaja en la recta final y cruzó la meta en el primer lugar, asegurando así la medalla de oro para México en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026 disputada en territorio australiano.

¿Qué dijo Yareli Acevedo tras ganar el oro?

Tras finalizar la carrera, Yareli Acevedo expresó su felicidad por conseguir el triunfo, aunque también reconoció que enfrentó momentos complicados durante la competencia.

La ciclista mexicana explicó que hubo un error técnico durante las vueltas finales, situación que pudo haber afectado su resultado, pero logró resolverlo para mantenerse en la pelea por el podio.

Estoy muy feliz. Mañana tenemos la madison, el domingo el ómnium y vamos con las próximas dos Copas del Mundo de esta serie

Yareli Acevedo durante la competencia en la que ganaría el oro posteriormente | IG: @yareli_acevedo12

Ahora, Acevedo continuará su participación en Perth cuando dispute la prueba madison junto a Sofía Arreola, con quien ya consiguió el título en el Panamericano de Chile, antes de cerrar su actividad con el ómnium, donde enfrentará a varias de las mejores ciclistas del circuito.