Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’

América están unidos l X:ClubAmerica
Ramiro Pérez Vásquez 00:12 - 07 marzo 2026
Carlos Reinoso resaltó que el equipo está unido pese a la mini crisis de resultados

El complicado momento que atraviesa el CF América en el torneo Liga MX ha generado múltiples especulaciones en torno al ambiente interno del equipo. Sin embargo, el histórico exjugador y exentrenador azulcrema Carlos Reinoso salió al paso de los rumores para asegurar que el vestidor del conjunto capitalino se mantiene unido pese a los resultados adversos del Clausura 2026.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el ídolo americanista compartió un mensaje que rápidamente generó conversación entre los aficionados. En su publicación, Reinoso dejó claro que tuvo la oportunidad de convivir con integrantes del plantel y que la percepción interna es muy distinta a la que se ha manejado públicamente.

Carlos Reinoso fue el primero en ser campeón como jugador y entrenador | MEXSPORT

¿Qué dijo Carlos Reinoso?

“Hoy en el América no vi el vestidor roto, platiqué con muchos jugadores, técnico y directivos, todos muy unidos”, escribió el chileno, quien es considerado una de las máximas leyendas en la historia del club de Coapa. Sus palabras surgieron luego de visitar al equipo y conversar directamente con algunos de sus protagonistas.

El comentario de Reinoso llega en un momento en el que el América ha sido objeto de críticas por su irregular desempeño en el campeonato. Los resultados recientes han provocado cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y han alimentado versiones sobre posibles tensiones dentro del grupo.

Ante ese panorama, el exmediocampista quiso enviar un mensaje de tranquilidad a la afición azulcrema. Desde su perspectiva, el grupo se mantiene comprometido con revertir la situación y existe un ambiente de respaldo entre futbolistas, cuerpo técnico y directiva.

Carlos Reinoso en TUDN l X:Carlos8reinoso

Una voz autorizada 

Reinoso también es una voz autorizada dentro del americanismo debido a su extensa trayectoria con el club, tanto como jugador como en el banquillo. Por ello, su testimonio fue tomado por muchos seguidores como un indicio de que el vestidor permanece sólido pese al complicado presente deportivo.

Alejandro Zendejas tras anotar gol con América en Liga MX I IMAGO7

En redes sociales, la publicación del exfutbolista generó múltiples reacciones entre aficionados del América. Algunos usuarios agradecieron sus palabras y consideraron que su cercanía con la institución le permite conocer de primera mano lo que realmente ocurre al interior del equipo.

Mientras tanto, el América continúa enfocado en corregir el rumbo dentro del Clausura 2026. Con la presión habitual que implica defender los colores azulcremas, el plantel buscará que la unión mencionada por Reinoso se traduzca pronto en mejores resultados dentro de la cancha.

