Contra

Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”

El estadounidense insiste que la presidenta no lo deja combatir a los cárteles / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:33 - 07 marzo 2026
El mandatario, a pesar de sus halagos, dijo que México es el epicentro de la violencia de los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica al asegurar que México es el centro de operaciones de los cárteles que generan violencia en el continente.

Las declaraciones ocurrieron durante la cumbre regional “Escudo de las Américas”, donde el mandatario estadounidense abordó la estrategia de seguridad para enfrentar al crimen organizado en el hemisferio.

Trump insiste que México es violento 

Durante la inauguración del encuentro con líderes latinoamericanos, Trump afirmó que el problema del narcotráfico tiene su principal origen en territorio mexicano.

Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, declaró el mandatario republicano.
El presidente Donald Trump expuso que los cárteles mexicanos generan la violencia en Latinoamérica / FB: @WhiteHouse

No invitan a Sheinbaum a la reunión 

La reunión se realizó con la participación de más de una decena de jefes de Estado de la región; sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no fue invitada al encuentro. Aun así, Trump hizo referencia directa a la mandataria mexicana, a quien describió como una persona amable.

“Ella (la presidenta de México) una muy buena persona, ella tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer. Pero con una voz hermosa. ‘Presidenta, presidenta’, le dije, ‘déjeme erradicar a los cárteles’. (Contestó): ‘no, no, no’. Por favor, presidenta, tenemos que erradicarlos”, relató.
La presidenta Claudia Sheinbaum no fue invitada a la cumbre “Escudo de las Américas” / Especial

Trump insiste en combatir a los cárteles mexicanos

El presidente estadounidense reiteró que su administración considera que tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer en el continente. Según explicó, estas organizaciones criminales estarían detrás de gran parte del tráfico de drogas, armas y violencia que afecta a varios países.

Los cárteles mexicanos impulsan y orquestan mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio”, afirmó Trump.
Trump solamente se reunió con algunos mandatarios de países latinoamericanos / FB: @WhiteHouse

El mandatario también insistió en que su gobierno está dispuesto a tomar medidas contundentes para proteger a Estados Unidos. En ese sentido, recordó que en conversaciones previas con Sheinbaum propuso incluso acciones militares para combatir a estas organizaciones.

Yo digo que tenemos que erradicarlos. Tenemos que acabar con ellos. Los cárteles gobiernan México. No podemos permitir eso”, sostuvo.
