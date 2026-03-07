Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”

Ryan García con cinturón que lo acredita como campeón l X:RyanGarcia
Ramiro Pérez Vásquez 10:28 - 07 marzo 2026
El boxeador mexicoamericano no se guardó nada ante Stevenson

Las declaraciones de Ryan García volvieron a encender la rivalidad verbal con Shakur Stevenson, luego de que el pugilista californiano lanzara un reto directo durante su participación en el popular The Joe Rogan Experience. En la conversación, García no se guardó nada y acusó a su potencial rival de evitar un enfrentamiento en el ring.

Durante la charla, el peleador fue cuestionado sobre posibles combates futuros y no dudó en mencionar a Stevenson, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo. García aprovechó el espacio para enviarle un mensaje frontal que rápidamente se viralizó en redes sociales y reavivó el debate entre los aficionados del boxeo.

Ryan García celebra su Campeonato Wélter | AP

¿Qué dijo Ryan García?

“Solo di que estás asustado, Shakur. Tu nuevo apodo será Shakur ‘el que sacude el trasero’ Stevenson”, lanzó García en tono provocador, en una frase que dejó clara la tensión que existe entre ambos boxeadores y que refleja la intensidad de la rivalidad que se ha ido construyendo en los últimos meses.

El pugilista estadounidense también cuestionó algunas condiciones contractuales que han rodeado combates recientes en su carrera, particularmente las relacionadas con el peso y las cláusulas de rehidratación, un tema que ha generado polémica dentro del deporte.

Ryan García en una pelea | MEXSPORTS

“Shakur realmente está asustado. Nunca volveré a aceptar una cláusula de rehidratación y no necesito subir 20 o 30 libras para vencerte. Te voy a patear el trasero de frente. Estás aterrorizado”, añadió García durante la entrevista, elevando aún más el tono del desafío.

¿Habrá pelea? 

Las palabras del boxeador no tardaron en generar repercusión entre fanáticos y especialistas, quienes consideran que un eventual combate entre ambos sería uno de los duelos más atractivos en las divisiones ligeras del boxeo actual.

Ryan García sonríe tras noquear a Romero Duno

Mientras tanto, Stevenson no ha respondido de manera directa a las declaraciones hechas en el podcast, aunque en el pasado ha mostrado disposición para enfrentar a García si las condiciones deportivas y económicas son adecuadas para ambas partes.

Por ahora, el combate sigue siendo solo una posibilidad, pero las provocaciones públicas continúan alimentando la expectativa de los aficionados. De concretarse, el choque entre Ryan García y Shakur Stevenson podría convertirse en una de las peleas más mediáticas del boxeo en los próximos años.

