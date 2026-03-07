¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town

Arsenal logró avanzar a los Cuartos de Final de la FA Cup al vencer al Mansfield Town; los Guinness sufrieron por momentos ante un equipo que lucha por no caer a la 4.ª división del fútbol inglés.

Los dirigidos por Mikel Arteta siguen vivos en todas las competencias, con mira de poder ganar todas estas.

Madueke y Eze rescatan al Arsenal

El primer golpe del partido llegó cerca del descanso, cuando Noni Madueke apareció con un potente disparo desde la frontal para adelantar al Arsenal y encaminar el partido antes del medio tiempo.

Arsenal celebrando el gol ante el Mansfield Town en la FA Cup | AP

Sin embargo, el Mansfield no bajó los brazos y sorprendió al inicio de la segunda mitad. Will Evans empató el marcador apenas minutos después de ingresar al campo, encendiendo la ilusión de la afición local que soñaba con una histórica sorpresa en la FA Cup.

Mansfield Town celebrando el gol de Will Evans en la FA Cup | AP

Cuando el duelo parecía complicarse para los visitantes, apareció Eberechi Eze para marcar el gol definitivo al minuto 66, con un potente disparo desde fuera del área que terminó por sentenciar el encuentro.

Los Gunners avanzan a cuartos con más sufrimiento del esperado

El Mansfield intentó reaccionar en los minutos finales y mantuvo presión constante sobre la defensa del Arsenal, pero la escuadra londinense logró resistir para asegurar la victoria y continuar su camino en el torneo más antiguo del futbol inglés.

El esfuerzo de un equipo que lucha por no caer a la 4.ª división del futbol inglés fue reconocido por todos los que presenciaron el partido; ahora, el Arsenal enfrentará su eliminatoria de Octavos de Final de la Champions League, donde tendrá una eliminatoria muy retadora ante el Bayer Leverkusen.