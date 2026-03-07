Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town

Arsenal celebrando el triunfo ante el Mansfield Town | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:03 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Gunners tuvieron que batallar más de lo que esperaban en su visita al Field Mill Stadium.

Arsenal logró avanzar a los Cuartos de Final de la FA Cup al vencer al Mansfield Town; los Guinness sufrieron por momentos ante un equipo que lucha por no caer a la 4.ª división del fútbol inglés. 

Los dirigidos por Mikel Arteta siguen vivos en todas las competencias, con mira de poder ganar todas estas.

Madueke y Eze rescatan al Arsenal

El primer golpe del partido llegó cerca del descanso, cuando Noni Madueke apareció con un potente disparo desde la frontal para adelantar al Arsenal y encaminar el partido antes del medio tiempo.

Arsenal celebrando el gol ante el Mansfield Town en la FA Cup | AP

Sin embargo, el Mansfield no bajó los brazos y sorprendió al inicio de la segunda mitad. Will Evans empató el marcador apenas minutos después de ingresar al campo, encendiendo la ilusión de la afición local que soñaba con una histórica sorpresa en la FA Cup.

Mansfield Town celebrando el gol de Will Evans en la FA Cup | AP

Cuando el duelo parecía complicarse para los visitantes, apareció Eberechi Eze para marcar el gol definitivo al minuto 66, con un potente disparo desde fuera del área que terminó por sentenciar el encuentro.

Los Gunners avanzan a cuartos con más sufrimiento del esperado

El Mansfield intentó reaccionar en los minutos finales y mantuvo presión constante sobre la defensa del Arsenal, pero la escuadra londinense logró resistir para asegurar la victoria y continuar su camino en el torneo más antiguo del futbol inglés.

El esfuerzo de un equipo que lucha por no caer a la 4.ª división del futbol inglés fue reconocido por todos los que presenciaron el partido; ahora, el Arsenal enfrentará su eliminatoria de Octavos de Final de la Champions League, donde tendrá una eliminatoria muy retadora ante el Bayer Leverkusen

Arsenal y el Mansfield Town en la FA Cup | AP
Últimos videos
Lo Último
10:33 Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
10:28 Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
10:03 ¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
09:37 ¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
09:23 F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
08:47 ¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
08:23 ¡Orgullo mexicano! Noel León sube al podio en su debut en la Fórmula 2
08:17 “Los jugadores no están dando el nivel para competir contra estos rivales”: Martín Varini estalla tras caer ante Pumas
07:44 Checo Pérez acepta la cruda realidad de Cadillac tras la Q1 en Australia
07:41 Efraín Juárez se enfoca en Pumas e ignora críticas
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Contra
07/03/2026
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
Box
07/03/2026
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
Futbol
07/03/2026
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
Futbol
07/03/2026
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
Fórmula 1
07/03/2026
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
Futbol
07/03/2026
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo