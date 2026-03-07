Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo

Mauro Laínez ante el Necaxa | MexSport Captura de Pantalla
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:47 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Guardia de seguridad queda conmocionado tras un balonazo en el partido de Mazatlán vs. León.

En el partido que abrió la Jornada 10 de la Liga MX, en el Mazatlán contra León pasó una situación que sorprendió a todos: Mauro Laínez despejó un balón que terminó impactando en la cara a un guardia de seguridad; el impacto fue tan fuerte que el cuerpo médico contra conmociones cerebrales fue a revisarlo.

El viernes botanero protagonizó uno de sus legendarios momentos, ya que históricamente, siempre suceden cosas de este tipo los viernes por la noche de la Liga MX

Momentos de preocupación durante el enfrentamiento

En una disputa por el balón cualquiera, Mauro Laínez despejó una pelota para defender la meta de su arquero, pero lo que no esperaba es que ese despeje acabaría impactando a un guardia de seguridad que se encontraba por la zona.

Al inicio no se veía que fuera la gran cosa, pero el momento generó más tensión al ver que sus compañeros fueron a asistirlo. Momentos después, el equipo contra conmociones cerebrales fue a auxiliarlo; hasta parte del cuerpo médico del Mazatlán fue a revisarlo. 

El partido continuó tras la revisión médica

Luego de algunos minutos de atención médica, el guardia pudo recuperarse y la situación no pasó a mayores, permitiendo que el partido continuara con normalidad.

Mazatlán encaminó goleada del Mazatlán l MEXSPORT

Finalmente, el encuentro terminó con una contundente victoria del Mazatlán sobre León por marcador de 4-1, en un duelo que dejó tantos goles como un momento inesperado que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Mazatlán golea al León l IMAGO7
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mazatlan FC
Últimos videos
Lo Último
10:33 Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
10:28 Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
10:03 ¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
09:37 ¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
09:23 F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
08:47 ¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
08:23 ¡Orgullo mexicano! Noel León sube al podio en su debut en la Fórmula 2
08:17 “Los jugadores no están dando el nivel para competir contra estos rivales”: Martín Varini estalla tras caer ante Pumas
07:44 Checo Pérez acepta la cruda realidad de Cadillac tras la Q1 en Australia
07:41 Efraín Juárez se enfoca en Pumas e ignora críticas
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Contra
07/03/2026
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
Box
07/03/2026
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
Futbol
07/03/2026
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
Futbol
07/03/2026
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
Fórmula 1
07/03/2026
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
Futbol
07/03/2026
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo