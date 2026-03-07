¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo

En el partido que abrió la Jornada 10 de la Liga MX, en el Mazatlán contra León pasó una situación que sorprendió a todos: Mauro Laínez despejó un balón que terminó impactando en la cara a un guardia de seguridad; el impacto fue tan fuerte que el cuerpo médico contra conmociones cerebrales fue a revisarlo.

El viernes botanero protagonizó uno de sus legendarios momentos, ya que históricamente, siempre suceden cosas de este tipo los viernes por la noche de la Liga MX.

Momentos de preocupación durante el enfrentamiento

En una disputa por el balón cualquiera, Mauro Laínez despejó una pelota para defender la meta de su arquero, pero lo que no esperaba es que ese despeje acabaría impactando a un guardia de seguridad que se encontraba por la zona.

Al inicio no se veía que fuera la gran cosa, pero el momento generó más tensión al ver que sus compañeros fueron a asistirlo. Momentos después, el equipo contra conmociones cerebrales fue a auxiliarlo; hasta parte del cuerpo médico del Mazatlán fue a revisarlo.

Mauro Lainez despejó el balón y mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo pic.twitter.com/BFr93rbD4A — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) March 7, 2026

El partido continuó tras la revisión médica

Luego de algunos minutos de atención médica, el guardia pudo recuperarse y la situación no pasó a mayores, permitiendo que el partido continuara con normalidad.

Mazatlán encaminó goleada del Mazatlán l MEXSPORT

Finalmente, el encuentro terminó con una contundente victoria del Mazatlán sobre León por marcador de 4-1, en un duelo que dejó tantos goles como un momento inesperado que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.