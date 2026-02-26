Terence Crawford explota contra el 'nuevo boxeo': "El combate entre Mike Tyson y Jake Paul fue un montaje"

Una ofensa al boxeo. Terence Crawford no cree que el enfrentamiento entre Mike Tyson y Jake Paul haya sido legítimo, por lo que criticó al nuevo tipo de enfrenamientos, que se ha vuelto popular en plataformas de streaming.

En noviembre de 2024, el excampeón mundial y leyenda del boxeo Mike Tyson regresó al ring para medirse al youtuber Jake Paul. Tyson, que por entonces tenía 58 años, llevaba casi dos décadas sin competir profesionalmente y se vio en apuros ante un Paul considerablemente más joven. El temible púgil de los 90 y principios del nuevo siglo perdió por decisión unánime de los jueces.

Canelo vs Crawford I AP

Inmediatamente después del combate, algunos lo calificaron de amañado, y ahora Terence Crawford se ha unido a esa opinión.

"Creo que fue un guion", afirmó Crawford a Joe Rogan en el podcast The Joe Rogan Experience, cuando se le preguntó sobre el combate Tyson-Paul.

Nunca había visto a Tyson morderse los guantes y... le costó todo el esfuerzo del mundo no golpearlo. Simplemente se me rompe el corazón al ver a un ícono irse de esta manera

Tyson asegura que el box está muriendo | AP

Las acusaciones de combates amañados han acompañado a Paul a lo largo de toda su carrera boxística y alcanzaron su punto álgido con el enfrentamiento contra Tyson, que fue uno de los combates de boxeo más vistos de la historia. Sin embargo, nunca se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones, y Paul y su promotora niegan categóricamente cualquier acusación de este tipo.

Para Crawford, sin embargo, la verdadera tragedia de toda la situación es que este combate se haya celebrado. Aunque Tyson parecía feliz de regresar al boxeo profesional y a los grandes escenarios a sus 58 años, Crawford percibió el evento como un triste intento de un miembro del Salón de la Fama de conseguir dinero fácil.

Canelo vs Crawford I @Canelo