Filtran el uniforme de visitante de México para el Mundial 2026

A medida que se acerca la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana se alista no solo en lo deportivo, sino también en su imagen. Han surgido imágenes oficiales de la que será la nueva camiseta de visitante, un diseño que podría debutar en la próxima Fecha FIFA durante el partido contra Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca).

Jerseys de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 I IMAGO7

Tras el lanzamiento del uniforme de local, mismo que presenta la Piedra del Sol en un diseño verde con detalles en blanco y rojo, la expectativa de los aficionados por la segunda equipación era alta, especialmente al ser México uno de los anfitriones del torneo. Ahora, esa espera parece haber terminado.

Así es la nueva camiseta de visitante

El portal especializado Footy Headlines ha filtrado las fotografías oficiales del nuevo jersey que la marca alemana adidas pondrá a la venta. La camiseta presenta una base de color blanco, complementada con sutiles detalles en verde y rojo y un patrón termosellado que le añade textura.

Posible jersey de México para el mundial | CAPTURA DE PANTALLA

Entre los elementos más destacados del diseño se encuentran:

El regreso del icónico logo trefoil de adidas, como parte de su colección originals. El lema "Somos México" ubicado en la parte alta de la espalda. Un cuello en 'V' que aporta un toque de elegancia y sobriedad al conjunto.

El uniforme se completará con un short de color verde, que llevará las tres franjas características de la marca en rojo y blanco. Las calcetas, por su parte, serán blancas con vivos en verde y rojo, manteniendo la coherencia cromática de toda la equipación.

Posible uniforme de visita de México en el Mundial 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuándo se pondrá a la venta?

Según fuentes, adidas tiene previsto presentar oficialmente esta nueva indumentaria el próximo viernes 20 de marzo. Este lanzamiento se realizaría justo antes del encuentro contra Portugal, donde el equipo podría estrenarla, y del partido amistoso que disputarán contra Bélgica en Estados Unidos.