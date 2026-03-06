Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Filtran el uniforme de visitante de México para el Mundial 2026

Selección Mexicana y posible nuevo jersey | MEXSPORT / CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 13:54 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El blanco y rojo prevalecen en el jersey filtrado de la Selección Mexicana

A medida que se acerca la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana se alista no solo en lo deportivo, sino también en su imagen. Han surgido imágenes oficiales de la que será la nueva camiseta de visitante, un diseño que podría debutar en la próxima Fecha FIFA durante el partido contra Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca).

Jerseys de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 I IMAGO7

Tras el lanzamiento del uniforme de local, mismo que presenta la Piedra del Sol en un diseño verde con detalles en blanco y rojo, la expectativa de los aficionados por la segunda equipación era alta, especialmente al ser México uno de los anfitriones del torneo. Ahora, esa espera parece haber terminado.

Así es la nueva camiseta de visitante

El portal especializado Footy Headlines ha filtrado las fotografías oficiales del nuevo jersey que la marca alemana adidas pondrá a la venta. La camiseta presenta una base de color blanco, complementada con sutiles detalles en verde y rojo y un patrón termosellado que le añade textura.

Posible jersey de México para el mundial | CAPTURA DE PANTALLA

Entre los elementos más destacados del diseño se encuentran:

El regreso del icónico logo trefoil de adidas, como parte de su colección originals. El lema "Somos México" ubicado en la parte alta de la espalda. Un cuello en 'V' que aporta un toque de elegancia y sobriedad al conjunto.

El uniforme se completará con un short de color verde, que llevará las tres franjas características de la marca en rojo y blanco. Las calcetas, por su parte, serán blancas con vivos en verde y rojo, manteniendo la coherencia cromática de toda la equipación.

Posible uniforme de visita de México en el Mundial 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuándo se pondrá a la venta?

Según fuentes, adidas tiene previsto presentar oficialmente esta nueva indumentaria el próximo viernes 20 de marzo. Este lanzamiento se realizaría justo antes del encuentro contra Portugal, donde el equipo podría estrenarla, y del partido amistoso que disputarán contra Bélgica en Estados Unidos.

Selección Mexicana | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
16:28 Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
16:20 ¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
16:17 ¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
16:03 Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
15:57 ¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
15:52 MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
15:39 Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión
15:38 F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
15:32 Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
15:29 Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
06/03/2026
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
Contra
06/03/2026
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Box
06/03/2026
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Futbol
06/03/2026
Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
Futbol
06/03/2026
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
Futbol
06/03/2026
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?