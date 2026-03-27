Isaac del Toro se posiciona como segundo lugar del mundo en el ranking Unión Ciclista Internacional 2026

Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo mundial en 2026, luego de alcanzar el segundo lugar en el ranking individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI), solo por detrás de su compañero Tadej Pogačar. El mexicano vive el mejor momento de su carrera tras una serie de actuaciones destacadas en el calendario internacional.

El ciclista originario de México hizo historia recientemente al conquistar la Tirreno-Adriático 2026, una de las competencias más prestigiosas del ciclismo, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo. Este triunfo fue clave para impulsarlo en la clasificación global y posicionarlo entre la élite del deporte.

Isaac del Toro y Tadej Pogačar I x:@TeamEmiratesUAE

Isaac del Toro, segundo del mundo en ranking UCI

De acuerdo con la más reciente actualización del ranking de la UCI, Isaac del Toro acumula 6,789 puntos, lo que le permite ubicarse en la segunda posición mundial. Solo es superado por el esloveno Tadej Pogačar, quien lidera con 11,635 unidades, consolidando el dominio del UAE Team Emirates XRG en el circuito internacional.

El podio del ranking lo completa el danés Jonas Vingegaard, con 6,369.14 puntos, lo que refleja una competencia cerrada entre los mejores ciclistas del mundo. Sin embargo, el ascenso del mexicano ha sido uno de los movimientos más destacados del año.

Isaac del Toro en el Strade Bianche l X:TeamEmiratesUAE

Además del éxito individual, el UAE Team Emirates XRG también domina la clasificación por equipos, ubicándose en el primer lugar. Le siguen escuadras como Red Bull Bora-Hansgrohe y el XDS Astana Team, lo que refuerza el gran momento colectivo del equipo donde milita Del Toro.

La histórica victoria en Tirreno-Adriático 2026

El punto de inflexión en la temporada de Isaac del Toro fue su victoria en la Tirreno-Adriático 2026, disputada en marzo. A lo largo de siete etapas, el mexicano mostró dominio absoluto, imponiéndose sobre rivales de gran nivel.

En la clasificación general final, Del Toro superó a Matteo Jorgenson y Giulio Pellizzari, confirmando su capacidad para competir y ganar en escenarios de máxima exigencia. Este triunfo no solo le dio prestigio internacional, sino que también marcó un hito para el ciclismo mexicano.

Isaac del Toro en el podio en el UAE Tour 2026 | AFP