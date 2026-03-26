Donovan Carrillo avanza a la final tras el programa corto y sigue destacando en su temporada

El patinador mexicano Donovan Carrillo logró avanzar a la final tras su participación en el programa corto, consolidando un resultado importante dentro de una competencia que reunió a 35 atletas. Su desempeño le permitió mantenerse dentro del grupo de clasificados pese a la alta exigencia del evento.

Con el paso de los turnos, Carrillo fue cediendo algunas posiciones, pero logró sostenerse entre los mejores patinadores para asegurar su lugar en la siguiente fase. La competencia fue cerrada desde el inicio, con varios atletas mostrando ejecuciones de alto nivel técnico.

El mexicano enfrentó una fuerte presión al competir frente a rivales de gran experiencia internacional, pero consiguió cumplir con su rutina y mantenerse competitivo. Este resultado representa un paso adelante en su temporada, en la que ha buscado consolidar su evolución dentro del patinaje artístico.

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil | AP

¿Quiénes lideraron el programa corto?

El primer lugar del programa corto fue para Ilia Malinin, de Estados Unidos, quien obtuvo una destacada puntuación de 111.29. El estadounidense reafirmó su condición como uno de los máximos referentes actuales del patinaje artístico masculino.

En la segunda posición se ubicó el francés Adam Siao Him Fa con 101.85 puntos, mientras que el tercer puesto fue para Aleksandr Selevko, de Estonia, quien sumó 96.49. Estos resultados marcaron la pauta de una competencia dominada por ejecuciones técnicas de alto grado de dificultad.

El top cinco lo completaron Shun Sato, de Japón, con 95.84 unidades, y Stephen Gogolev, de Canadá, con 94.38, ambos mostrando rutinas sólidas que los mantuvieron dentro de los mejores del certamen.

Donovan Carrillo durante una presentación | AP

Un paso importante en la temporada de Carrillo

Para Donovan Carrillo, esta clasificación a la final representa un avance significativo, especialmente tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. En esa justa, el mexicano finalizó en la posición 22, dejando buenas sensaciones sobre su progreso competitivo.

Uno de los aspectos más destacados en su evolución ha sido la incorporación y mejora en elementos técnicos de alta dificultad, como el toeloop cuádruple. Este tipo de ejecuciones refuerzan su crecimiento dentro del circuito internacional y lo posicionan como una de las figuras más relevantes del patinaje artístico latinoamericano.