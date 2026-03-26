Emmitt Smith, leyenda de los Dallas Cowboys, estará en juego de Liga Futbol Americano

Existen leyendas, y luego está Emmitt Smith. El máximo corredor en la historia de la NFL y símbolo de los Dallas Cowboys estará en nuestro país para un partido de la Liga de Futbol Americano (LFA), todo gracias al fondo de inversión de Global Sports Capital Partners.

El MVP de la Temporada de 1993 estará el próximo 9 de mayo en el partido de los Caudillos de Chihuahua y Gallos Negros. El dueño del equipo chihuahuense, Jorge Ginther, fue el primero en dar a conocer la noticia, hace casi un mes.

Emmitt Smith, exjugador de los Dallas Cowboys y leyenda de la NFL | MEXSPORT

La leyenda de Emmitt Smith

El excorredor formó parte de aquel legendario equipo de la década de los noventas, con Troy Aikman en los controles y jugadores de la talla de Michael Irvin y Charles Haley, con Jimmy Johnson como entrenador en jefe.

Jerry Jones y el mismo Johnson vieron en el corredor de la Universidad de Florida algo que pocos no, pues dado a su estatura no fue considerado por muchas franquicias dentro de la NFL. Emmitt Smith se convirtió en una de las más grandes glorias del deportes estadounidense, teniendo su temporada de consagración en 1993.

Emmitt Smith, exjugador de los Dallas Cowboys y leyenda de la NFL | MEXSPORT

En aquella campaña, Emmitt lideró a los Vaqueros a su segundo Super Bowl de manera consecutiva, de nueva cuenta ante los Buffalo Bills. Pese a que no estuvo en los primeros dos partidos de la temporada, Smith terminó con números de videojuego, con mil 486 yardas terrestres y nuevo touchdowns.

Ya en el Juego Grande, Emmitt Smith terminó con 30 acarreos para 132 yardas y dos anotaciones; además de cuatro recepciones para 26 yardas. Hasta el día de hoy, el legendario excorredor de los Dallas Cowboys es el único en conseguir el MVP de la temporada regular y el Super Bowl, junto a la mayor cantidad de yardas de carrera en una temporada.

Emmitt Smith, exjugador de los Dallas Cowboys y leyenda de la NFL | MEXSPORT

¿Qué pasó después con Emmitt Smith?

Después de esa victoria en el Super Bowl XXVIII, Jerry Jones tomó la decisión de despedir a Jimmy Johnson, en una de las decisiones más controvertidas del deporte estadounidense. Barry Switzer se hizo cargo del Equipo de América y los llevó a un Súper Domingo más, para una victoria ante los Pittsburgh Steelers.