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Erick Portillo alza la voz: "no todo es futbol" tras histórica medalla mundial

Erick Portillo celebrando su victoria en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:08 - 23 marzo 2026
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El atleta chihuahuense regresó a nuestro país tras el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2026 en Polonia

El atletismo mexicano encontró un nuevo protagonista con Erick Portillo, quien ganó la medalla de plata en el salto de altura del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2026. Sin embargo, más allá del logro deportivo, el chihuahuense aprovechó el momento para mandar un mensaje claro: en México hay mucho más que futbol.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Portillo fue recibido entre aplausos por familiares, amigos y su equipo, tras conseguir una marca de 2.30 metros que lo colocó como el segundo mejor del mundo en su disciplina.

El atleta no ocultó su emoción por el resultado, aunque reconoció que aún está asimilando lo conseguido. "La verdad fue algo muy bonito… lo sigo disfrutando muchísimo. Apenas me está cayendo el veinte de que es una medalla histórica para México", expresó.

Erick Portillo compitiendo | AP

Erick Portillo: de clasificar al límite a ser subcampeón mundial

El mexicano reveló que su presencia en el Mundial estuvo en duda hasta el último momento, lo que convierte su medalla en una auténtica sorpresa. "Estuve las últimas dos semanas entre adentro y afuera… entré así de panzazo en último lugar. Nadie se esperaba este resultado de mí", confesó.

Incluso dentro del propio circuito hubo sorpresa por su actuación. "Me dijeron: ¿cómo entraste en último lugar y ahora estás dentro de las medallas?", relató Portillo, quien firmó una de las mejores actuaciones en la historia reciente del atletismo mexicano.

Este resultado también le dio un impulso importante en su confianza, colocándolo como uno de los atletas a seguir en el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028.

Erick Portillo compartiendo podio l AP

"No todo es futbol": el mensaje de Portillo a México

El momento más contundente llegó cuando Erick Portillo habló sobre la visibilidad del deporte en el país. El medallista fue claro al señalar que existen otras disciplinas que también ponen el nombre de México en alto.

"Todo mundo está centrado en el futbol… pero no todo es futbol. También hay otros deportes que ponen el nombre de México en alto", afirmó, enviando un mensaje directo a la afición.

El chihuahuense también destacó la importancia de que logros como el suyo ayuden a abrir espacios para el atletismo. "Estoy muy alegre de que se pueda dar la visibilidad al atletismo… apenas estoy dimensionando lo que logré para México", añadió.

Erick Portillo compitiendo en salto de altura indoor | AP
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