Santiago González alcanza las 450 victorias en dobles dentro del ATP

El tenista mexicano Santiago González continúa agrandando su legado en el circuito ATP tras alcanzar las 450 victorias en dobles. El veracruzano logró esta histórica marca luego de avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Miami, en un partido lleno de emociones que se definió en super tie-break.

Acompañado por el neerlandés David Pel, González superó a la dupla conformada por el italiano Luciano Darderi y el brasileño Fernando Romboli. El encuentro fue sumamente parejo y exigente, con momentos de tensión que pusieron a prueba la experiencia del mexicano.

Santiago González, tenista mexicano, en 2020 | IMAGO7

El partido no comenzó de la mejor forma para González y Pel, quienes cayeron en el primer set tras perder el tie-break por 7-3. Sus rivales supieron aprovechar los puntos clave, obligando a la dupla a replantear su estrategia para mantenerse con vida.

Sin embargo, la reacción llegó en el segundo set. Con mayor solidez en el servicio y mejor coordinación en la red, el mexicano y su compañero dominaron el parcial por 6-2, llevando el duelo a una definición dramática.

Santiago González, tenista mexicano, en 2020 | IMAGO7

Santiago González alcanza marca histórica en el ATP Tour

En el super tie-break, la experiencia de Santiago González fue determinante. El mexicano mantuvo la calma en los momentos clave y, junto a Pel, logró imponerse por 10-8 para sellar una remontada que ya forma parte de su destacada trayectoria.

Con este triunfo, González alcanzó las 450 victorias en dobles dentro del circuito ATP, consolidándose como uno de los jugadores más consistentes y longevos de la especialidad. Su carrera lo coloca como una de las grandes figuras del tenis mexicano en la historia reciente.

El veracruzano presume un palmarés de 25 títulos ATP y llegó a ocupar el puesto número 7 del ranking mundial en 2023. Entre sus logros más importantes destaca la final de Roland Garros en 2017, además de múltiples participaciones destacadas en torneos de Grand Slam.

Santiago González, tenista mexicano, en 2020 | IMAGO7

Santiago González busca seguir avanzando en Miami

Además, González ha brillado en torneos Masters 1000, donde alcanzó tres finales junto al francés Édouard Roger-Vasselin, conquistando títulos en Miami y París. Estos éxitos se suman a su amplia colección de trofeos en categorías ATP 500 y ATP 250.