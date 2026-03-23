Jugadores de NFL son humillados en partido de Flag Football

El equipo nacional de Flag Football de Estados Unidos dio una exhibición ante jugadores de NFL como parte de un partido de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante el evento Fanatics Flag Football Classic dejó en claro que el deporte de las banderas no es para cualquiera, incluso para deportistas experimentados como los jugadores de futbol americano.

El equipo nacional estadounidense se impuso en todos sus compromisos principalmente ante equipos conformados por profesionales del deporte nacional de Estados Unidos.

En el primer encuentro superaron al conjunto de Wildcats, escuadra liderada por Joe Burrow y Jayden Daniels, donde hubo una intercepción hacia Burrow, lo que dejó en evidencia, la diferencia de perfiles.

Joe Burrow con Bengals l INSTA: @joeyb_9

El combinado de Founders, que fue el siguiente rival del equipo nacional estadounidense, estuvo liderado por Tom Brady, exquarterback de New England Patriots y siete veces campeón del Super Bowl. A pesar de que lograron una anotación en la primera oportunidad, no lograron mantener el ritmo y se definió el resultado antes de irse al descanso.

Tom Brady en el NFL México l MEXSPORT

.@tombrady's first TD since 2023 🔥



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Conclusiones del torneo Flag Football Classic