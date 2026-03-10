Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles

Tom Brady l AP
Associated Press (AP) 11:42 - 10 marzo 2026
El cambio de sede se movió tras la guerra con Irán y en medio de avisos de viaje

Tom Brady y el Fanatics Flag Football Classic se acercan más a casa para su evento inaugural, al cambiar la sede de Arabia Saudita a Los Ángeles. El cambio de sede para la competencia del 21 de marzo llega tras la guerra con Irán y en medio de avisos de viaje. Estaba previsto que se celebrara en el Kingdom Arena, en Riad.

En su lugar, el evento —en el que participarán numerosos jugadores y entrenadores de la NFL— se traslada al BMO Stadium, que será la sede cuando el flag football haga su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028 que estan próximos.

Tom Brady, exjugador de NFL l AP

El campo también estará lleno de caras conocidas, incluido Brady, ya que el quarterback ganador de siete Super Bowls hará su primer regreso oficial al campo desde su retiro de la NFL en 2023. Brady y Jalen Hurts serán capitanes del equipo Founders FFC, que será dirigido por Sean Payton. El otro bando, Wildcats FFC, estará encabezado por Jayden Daniels y Joe Burrow, con Kyle Shanahan como su entrenador.

Evento lleno de figuras

De cara al evento, los capitanes seleccionarán en un draft a un equipo de 12 jugadores de una lista que incluye a Saquon Barkley, Myles Garrett, Odell Beckham Jr., Rob Gronkowski y el youtuber convertido en boxeador Logan Paul. Los comisionados del evento serán los recientes miembros del Salón de la Fama del fútbol americano profesional Drew Brees y Larry Fitzgerald.

Un tercer equipo estará integrado por jugadores de USA Football. Es una oportunidad para ver cómo se mide un grupo de destacados jugadores de flag football frente a sus contrapartes de la NFL. El equipo de Estados Unidos contará con Aamir Brown y Darrell “Housh” Doucette como capitanes, y con Jorge Cascudo como su entrenador.

Logan Paul como campeón de Estados Unidos | wwe.com

El formato se disputará con reglas olímpicas modificadas de flag football y en un campo de 50 por 25 yardas. Contará con dos mitades de 15 minutos, además de un reloj corrido. Los tres equipos se enfrentarán en un torneo todos contra todos, y los dos mejores conjuntos obtendrán un lugar en el partido por el campeonato.

¿Por dónde se transmitirá?

El evento será producido por Fanatics Studios con las ventajas para la afición mexicana ya que se transmitirá por FOX Sports, FOX One y Tubi para poderse disfrutar en esta manera en toda la República Mexicana para el juego que se vislumbrará desde Los Ángeles.

FOX One llega a México | FOX

“Este evento reúne a nuestros atletas campeones mundiales de flag football en el mismo campo que algunas de las principales figuras actuales y retiradas del fútbol americano profesional con tacleo, y sé que nuestros jugadores están listos para el desafío”, afirmó en un comunicado Scott Hallenbeck, director general y director ejecutivo de USA Football.

