¿Cuándo y dónde ver el FC Cincinnati vs Tigres?

Llegó la hora de la verdad para los equipos de la Liga MX y MLS con la etapa de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf; el TQL Stadium está listo para recibir uno de los duelos más atractivos de la ronda con el Cincinnati vs Tigres.

Los felinos buscan dar el primer golpe como visitantes; los dirigidos por Guido Pizarro llegan el ánimo a tope tras quedarse con las tres unidades de último minuto gracias a la anotación de André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clásico Regio.

Tigres celebrando el gol de Gignac mientras Monterrey se retira I MEXSPORT

¿Cómo les fue en la Primera Ronda?

Los Tigres llegan a este duelo sin sobresaltos mayores; aunque en la Ida ante Forge FC terminó prácticamente congelado con las bajas temperaturas que se presentaron en el momento del partido en Canadá para un duelo que terminó por decretar un 0-0.

El único gol que habían conseguido los felinos, lo anotó Juan Brunetta; sin embargo, el VAR decidió que no subiera al marcador debido a un fuera de lugar. La temperatura fue un factor importante que alcanzó 9 grados, la sensación térmica fue de -15.

Para el partido de Vuelta los norteños sellaron su pase a los Octavos de final tras imponerse 4-1 a los canadienses en el juego de vuelta de la primera ronda, disputado en el Estadio Universitario. Con autoridad y momentos de contundencia con un Rodrigo Aguirre que se estrenó.

Forge logró sacar el cero en su casa ante Tigres | MexSport

Al 21’, Rodrigo Aguirre puso el 1-0 en la pizarra. Al 70’, nuevamente apareció Rodrigo Aguirre. El delantero definió con disparo cruzado de pierna zurda dentro del área, tras una gran jugada individual de Diego Lainez y al 80’ Brian Wright descontó desde los once pasos para los visitantes. La respuesta fue inmediata. Apenas al 81’, Ángel Correa marcó el 3-1. Al 85’, Joaquim Pereira cerró la cuenta con el 4-1 tras un disparo de derecha luego de un tiro de esquina, sentenciando la eliminatoria en el Universitario de Nuevo León.

Juan Francisco Brunetta en el Tigres vs Forge FC | MEXSPORT

Por su parte, el conjunto de la MLS se impuso un contundente 13-0 al Universidad O&M. 4-0 fue el primer juego y sellando la cuenta en el TQL Stadium con un 9-0 decretando una goleada extensa e incluso para quedarse en la historia del club.

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el enfrentamiento en suelo norteamericano este 12 de marzo entre Cincinnati y Tigres, duelo que podrás seguirlo desde las 18:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de FOX ONE además del minuto a minuto de RÉCORD.

Fecha: 12 de marzo

Hora: 18:00

Estadio: TQL Stadium