Aficionado de Tigres ganó 150 mil pesos por gol de Gignac en el Clásico Regio

Un aficionado de Tigres se fue del Universitario de Nuevo León con las bolsas llenas después de ganarse 150 mil pesos por el gol que André-Pierre Gignac hizo efectivo en los últimos minutos en el Clásico Regio para que los felinos se impusieran sobre Monterrey.

El fanático reveló, en las tribunas, tras concluir el partido que metió 25 mil a que Gignac metía gol y ganó 150 mil pesos y no cabía de la felicidad desde las butacas del recinto e incluso celebraron por el hecho inaúdito.

Fan de Tigres l CAPTURA

¿Cómo fue el partido?

Ángel Correa tendría la primera de peligro dentro del área rival; sin embargo, su disparo se fue por encima del arco rayado. Después de esa acción, el partido cayó en un ritmo trabado que se alaragó con escasas jugadas sobre el área rival.

En la segunda mitad llegaron las emociones. Al 49, Rodrigo Aguirre había marcado de cabeza para Tigres, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar. Rayados respondió al 52 con un disparo dentro del área de Uroš Đurđević que fue atajado por Nahuel Guzmán, aunque también se señaló posición adelantada.

Tigres celebra con André-Pierre Gignac la victoria en el Clásico Regio de la Liga MX I MEXSPORT

Apareció Gignac

Cuando parecía que el clásico terminaría sin anotaciones, apareció la figura de André‑Pierre Gignac. Al minuto 91, aparecería tras pocos minutos después de haber ingresado al terreno de juego para sentenciar el marcador a favor de la causa felina.

El delantero francés recibió dentro del área y sacó un disparo que terminó en el fondo de las redes para marcar el gol del triunfo felino. Con esta anotación en tiempo agregado, Tigres se quedó con una nueva edición del Clásico Regio ante su afición en el Universitario.

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7

En redes sociales una imagen causó revuelo entre los aficionados tras verse al jugador portar una especie de reloj en la muñeca derecha, artefacto que no está permitido por las reglas de la FIFA durante el juego.