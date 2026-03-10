Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Detalle hasta el cielo! Victor Osimhen protagoniza momento conmovedor en la previa del Galatasaray vs Liverpool

Tifo en la previa del Galatsaray vs Liverpool l X:HQpcrt
Ramiro Pérez Vásquez 13:26 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador no pudo contener las lágrimas al ver la tifo en honor a su mamá

La previa del partido entre el Galatasaray y el Liverpool estuvo marcada por un momento profundamente emotivo protagonizado por el delantero nigeriano Victor Osimhen, quien no pudo contener las lágrimas al observar un tifo preparado por los aficionados del club turco en una de las cabeceras del estadio.

Así fue el momento

Minutos antes del inicio del encuentro, correspondiente a una noche europea en Estambul, los hinchas desplegaron una enorme manta desde la tribuna que hacía referencia a la madre del futbolista, fallecida cuando el atacante era apenas un niño. El gesto sorprendió al jugador mientras realizaba el calentamiento previo al partido.

El tifo, acompañado de mensajes de apoyo y reconocimiento, buscó rendir homenaje a la memoria de su madre y destacar el difícil camino que Osimhen recorrió desde su infancia en Nigeria hasta convertirse en una de las figuras del futbol internacional.

Momento emotivo para Osimhen l CAPTURA

Al percatarse del mensaje, el delantero se detuvo en el campo y observó detenidamente la tribuna. Visiblemente emocionado, llevó sus manos al rostro y dejó escapar algunas lágrimas mientras señalaba la grada en señal de agradecimiento.

Las cámaras del estadio captaron el momento, que rápidamente fue compartido en redes sociales por aficionados y medios de comunicación. En las imágenes se observa cómo el futbolista aplaude hacia la tribuna mientras sus compañeros se acercan para acompañarlo en el momento.

Osimhen y el momento emotivo en Champions l CAPTURA

¿Querido entre la afición?

La afición del Galatasaray es conocida por la intensidad y creatividad de sus tifos, pero en esta ocasión el mensaje trascendió lo futbolístico y se convirtió en un gesto de empatía y respeto hacia la historia personal del atacante que se vuelto muy querido.

Muchos seguidores del club turco corearon el nombre del delantero tras el despliegue del homenaje, generando un ambiente cargado de emoción en el estadio justo antes del arranque del partido ante el Liverpool.

Tifo del Galatasaray l X:HQpcrt

El momento dejó una de las postales más conmovedoras de la jornada, recordando cómo el fútbol también puede convertirse en un espacio para honrar historias personales y fortalecer el vínculo entre jugadores y aficionados en un entorno familiar.

Últimos videos
Lo Último
14:55 ¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?
14:43 ¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla
14:41 Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz
14:39 WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
14:24 Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
13:56 ¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar
13:50 ¿Se viste de blanco? Mauricio Pochettino respondió a los rumores que lo vinculan con Real Madrid
13:46 ¡Pega primero! Galatasaray vence al Liverpool en la Ida de Octavos de Final de Champions League
13:45 Carlos Alcaraz logra una hazaña asombrosa: ¡70 victorias en 75 partidos!
13:41 Ricardo Hill, actor de "La Hora Pico", confiesa que ha tenido pensamientos suicidas por su grave enfermedad
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?
Contra
10/03/2026
¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?
¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla
Contra
10/03/2026
¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla
Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz
Contra
10/03/2026
Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz
WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
Opinión
10/03/2026
WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
Futbol
10/03/2026
Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar
Contra
10/03/2026
¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar