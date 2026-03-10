¡Detalle hasta el cielo! Victor Osimhen protagoniza momento conmovedor en la previa del Galatasaray vs Liverpool

La previa del partido entre el Galatasaray y el Liverpool estuvo marcada por un momento profundamente emotivo protagonizado por el delantero nigeriano Victor Osimhen, quien no pudo contener las lágrimas al observar un tifo preparado por los aficionados del club turco en una de las cabeceras del estadio.

Así fue el momento

Minutos antes del inicio del encuentro, correspondiente a una noche europea en Estambul, los hinchas desplegaron una enorme manta desde la tribuna que hacía referencia a la madre del futbolista, fallecida cuando el atacante era apenas un niño. El gesto sorprendió al jugador mientras realizaba el calentamiento previo al partido.

El tifo, acompañado de mensajes de apoyo y reconocimiento, buscó rendir homenaje a la memoria de su madre y destacar el difícil camino que Osimhen recorrió desde su infancia en Nigeria hasta convertirse en una de las figuras del futbol internacional.

Momento emotivo para Osimhen l CAPTURA

Al percatarse del mensaje, el delantero se detuvo en el campo y observó detenidamente la tribuna. Visiblemente emocionado, llevó sus manos al rostro y dejó escapar algunas lágrimas mientras señalaba la grada en señal de agradecimiento.

Las cámaras del estadio captaron el momento, que rápidamente fue compartido en redes sociales por aficionados y medios de comunicación. En las imágenes se observa cómo el futbolista aplaude hacia la tribuna mientras sus compañeros se acercan para acompañarlo en el momento.

Osimhen y el momento emotivo en Champions l CAPTURA

¿Querido entre la afición?

La afición del Galatasaray es conocida por la intensidad y creatividad de sus tifos, pero en esta ocasión el mensaje trascendió lo futbolístico y se convirtió en un gesto de empatía y respeto hacia la historia personal del atacante que se vuelto muy querido.

Muchos seguidores del club turco corearon el nombre del delantero tras el despliegue del homenaje, generando un ambiente cargado de emoción en el estadio justo antes del arranque del partido ante el Liverpool.

Tifo del Galatasaray l X:HQpcrt