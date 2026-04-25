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Futbol

El futbol profesional vuelve a Veracruz con la llegada de los Piratas FC

Estadio Luis 'Pirata' Fuente | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:47 - 24 abril 2026
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El nuevo equipo jarocho anunció la nueva era en el puerto por medio de sus redes sociales

El puerto de Veracruz se prepara para el regreso del futbol profesional. A través de videos, lonas y mensajes en redes sociales, se ha anunciado la llegada de un nuevo equipo, los Piratas FC, que competirán en la Liga de Expansión MX y tendrán como sede el icónico Estadio Luis 'Pirata' Fuente.

Este viernes 24 de abril, diversas plataformas digitales vinculadas al club y al estadio comenzaron a difundir la noticia. Con el lema "#SúbeteAlBarco", se presentó oficialmente al equipo, generando gran expectación entre los aficionados locales.

Estadio Luis 'Pirata' Fuente | MEXSPORT

"¡El futbol profesional regresa a Veracruz! Nos entusiasma anunciar que los Piratas F.C. llegan a buen puerto. ¡Súbete al barco e iniciemos juntos una nueva historia!", se leía en el mensaje de bienvenida publicado en las redes sociales del club.

Además de la campaña digital, en las inmediaciones del estadio se han colocado lonas con el logotipo del equipo y la frase promocional, confirmando visualmente el proyecto. Sin embargo, hasta ahora no se han revelado detalles sobre el plantel de jugadores, el cuerpo técnico o el calendario de partidos.

Confirmación previa de la gobernadora

Este anuncio llega casi un mes después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmara haber recibido una notificación sobre la integración de los Piratas FC a la Liga de Expansión.

"Me hizo llegar una copia de una carta que lanza la Federación Mexicana de Futbol donde se le autoriza a quien tiene la concesión del Luis 'Pirata' Fuente para un equipo que se llama Piratas, de esta Liga Expansión", declaró la mandataria en su momento.

El retorno del futbol profesional a Veracruz marca el fin de una larga ausencia, tras la desafiliación de los Tiburones Rojos en 2019, un suceso que dejó al estado sin representación en las principales competencias nacionales durante varios años.

Veracruz no tiene equipo desde la desafiliación de los Tiburones Rojos | MEXSPORT
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