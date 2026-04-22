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Futbol

Liga MX pone fin a las multas por 'no descenso'; Puebla, Mazatlán y Santos ya no pagarán este torneo

El histórico exárbitro mexicano habló en Infiltrados sobre la actualidad del arbitraje de la Liga MX.
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 11:10 - 22 abril 2026
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La Liga MX perfila eliminar las multas por cociente, en medio de una reestructura que busca estabilidad y redefine la presión deportiva en la parte baja de la tabla

Se suspendió el descenso en Liga MX y el castigo a los tres últimos en la tabla de cocientes cambió a multas millonarias. A pesar de que el reglamento para esta temporada las contempla, mañana en Asamblea se hará oficial que ya no se pagarán al finalizar este año futbolístico.  

Lo pidieron algunos dueños de equipo a la FMF, y como se acabó el Fondo de Estabilización de Expansión por los clubes que fueron al TAS contra la FMF, se autorizó que los últimos tres se salven pagándolas desde esta misma campaña.

Los últimos tres que se salvaron

Este año se definieron los tres últimos del porcentaje; solo resta acomodarlos en orden. Puebla, Mazatlán y Santos. El último debía pagar 80 MDP, 47 MDP el penúltimo y 33 MDP el antepenúltimo.

La decisión marca un giro importante en la Liga MX. Desde que se suspendió el ascenso y descenso, las multas se convirtieron en el “castigo” para los de abajo… y ahora también desaparecen. Con esto, inevitablemente se vuelve a poner sobre la mesa el tema de la competitividad y qué tanta presión real tendrán los equipos que peleaban por no pagar.

Jugadores de Puebla en el partido contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Puebla en el partido contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Reestructuración en marcha dentro del futbol mexicano

Todo esto llega en medio de un futbol mexicano que sigue moviéndose por dentro. Los dueños buscan estabilidad tras años de ruido: demandas, cambios de modelo y ajustes constantes. La caída del Fondo de Estabilización de la Liga de Expansión terminó siendo el empujón final para tomar esta decisión.

Además, la Asamblea no apunta a cambios inmediatos en nombres dentro de la estructura. De acuerdo con fuentes que compartieron con RÉCORD, la directiva actual se mantendrá, mientras que la salida de figuras con posibles conflictos de interés se dará de forma paulatina. La intención es que los dueños del llamado G-8 no asuman cargos directivos, sino que participen a través de comités que irán rotando con el tiempo.

La Liga de Expansión jugará su Fase Final del Clausura 2026 | Imago7
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